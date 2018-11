Unermüdlich hat der renommierte Zeichner Hubert Schorn an seinem Buch „Weltklasse!“ gearbeitet. In zwei Jahren hat er für sein 140 Seiten starkes Werk über das Traisen- und das Gölsental Geschichten über Promis, Politiker und Persönlichkeiten zusammengetragen und mehr als 200 Zeichnungen angefertigt. „Wie arbeitsreich und stressig das Ganze war, zeigt ein Herzinfarkt, den ich während der Arbeit am Buch hatte“, verrät Schorn im NÖN-Gespräch.

Rechtzeitig fertig gebunden wird das Werk vor der ersten Präsentation am 15. November im Rathaus seiner Heimatgemeinde Wilhelmsburg sein – hier zeigt Schorn anlässlich seines 70. Geburtstages 150 Werke, gut die Hälfte davon werden Motive aus seinem neuen Buch sein. Das hat der preisgekrönte und beliebte Karikaturist und „Legendenmaler“ gemeinsam mit Hans Rankl gestaltet, mit dem er bereits 2011 und 2014 die beiden Bücher über das Pielachtal schuf. Auch von „Weltklasse!“ werden 3.500 Stück gedruckt.

Im Buch hat Schorn mit viel Gespür für die Geschichte und viel Liebe fürs Detail Legenden und Persönlichkeiten wie Christian Kolonovits (in Rotheau verpasste er Ambros‘ „Schifoan“ den Feinschliff), Franz Klammer, den Türnitzer Toni Pfeffer, das DJ-Duo Camo & Krooked, Peter Alexander, seinen eigenen Vater Karl, den Türnitzer „Art/Brut Center Gugging“-Gründer Leo Navratil sowie die Bürgermeister zwischen dem Traisen-Ursprung und Traismauer verewigt.