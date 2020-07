Johann Wimmer erwarb das einstige Reinberger-Haus in Kreisbach und baut es seit vergangenem Herbst um. 20 Wohnungen werden dann zur Miete angeboten.

„Jede Wohnung ist ein Unikat, das sich vom Bestand her so ergeben hat. Ohne in die Grundsubstanz einzugreifen“, erklärt Johann Wimmer, gelernter Maurer, Bauleiter und Bauherr der neuen Starterwohnungen. Diese sind zwischen 42 und 98 Quadratmeter groß. Die meisten Wohnungen haben eigene Eingänge. Ein zentrales Stiegenhaus gibt es nicht. Mieter können beim Außenbereich sowie der Terrassenabgrenzung auch ein Wörtchen mitreden. Die danebenliegende Grünfläche gehört ebenfalls Wimmer. Der Vermieter will diese den Mietern zum Garteln oder als Spielplatz zur Verfügung stellen.

Altes Gasthaus in neuem Wohnhaus erkennbar

Wimmer wollte den Charakter des alten Reinberger-Hauses in seinem neuen Wohnprojekt auch ein wenig mitnehmen. Der Vorraum und der Windfang bleiben erhalten, ebenso der Eingang und die alten Schaukästen. Auch das Büro der einstigen Besitzerin Ingrid Reinberger bleibt erhalten, wird aber zum Abstellraum für Kinderwägen umgestaltet. Im Zuge der Abbrucharbeiten kam eine originale Holztürverkleidung zum Vorschein, die jetzt restauriert wird und das neue Wohnhaus schmücken soll. Bis Ende Herbst sollen alle Renovierungen fertig sein.

„Zwei Mieter kommen bereits ab September, sieben weitere haben zugesagt“, sagt Wimmer zuversichtlich. Er selbst wünscht sich einen Einzug der jungen Mieter in Raten.