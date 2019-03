Schock in der Stadt: Ein Mann nahm in der Nähe vom Kindergarten-Nord sowie direkt vor dem Juweliergeschäft Konlechner geschlechtliche Handlungen an sich vor. Dabei sprach er aus seinem Auto heraus zwei Frauen an und fragte, ob sie ihm dabei helfen wollen. Beide Frauen erstatteten umgehend Anzeige bei der Polizei.

„Die beiden Frauen haben am 13. März in der Früh telefonisch Anzeige erstattet und beide von einem Mann berichtet, der in einem silbernen BMW war. Er hat sie gebeten, ihm bei den geschlechtlichen Handlungen zu helfen“, berichtet ein Polizeibeamter. Die Opfer verneinten und ergriffen die Flucht. „Die Frauen konnten sich bei der Anzeige leider nicht an das Kennzeichnen erinnern, nur, dass es sich um ein Auto neueren Baujahres handelte“, berichtet der Beamte. Beide gaben an, dass der Mann vermutlich Mitte 20 ist und die Haare seitlich abrasiert hatte.

Private Probleme als Grund

Nach umfangreichen Erhebungen der Beamten der Polizeiinspektion Wilhelmsburg konnte der Täter schließlich ausgeforscht werden. Es handelte sich um einen 32-jährigen Wilhelmsburger, der angezeigt wurde.

Der Beschuldigte stritt anfangs die Vorwürfe ab, gestand schließlich aber, dass er im Pkw vor Opfern masturbiert hatte. „Als Grund für diese Handlungen gab der Täter private Probleme an“, berichtet ein Beamter. Bei einer Gegenüberstellung konnten beide Opfer den Täter identifizieren und den Pkw erkennen.