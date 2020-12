Der 26-jährige Felix Röper mit Down-Syndrom ist ein ausgesprochener Liebhaber der Orgelmusik von Johann Sebastian Bach. Vor einiger Zeit durfte er beim Impulstanz-Festival in Wien am Workshop „Moving to Bach/Goldberg-Variationen“, geleitet von Marie Goudot, als einziger „Special-Tänzer“ teilnehmen. Er wurde schließlich von den vierzehn Tänzern ausgewählt, Bachs Goldberg-Variationen solistisch zu interpretieren.

Bereits Anfang des Jahres erklärte sich Domorganist Ludwig Lusser bereit, Felix an der Orgel „schnuppern“ zu lassen, soweit die Corona-Maßnahmen das zulassen würden. „Sehr kurzfristig erreichte uns im September dann die Einladung zur Aufnahmeprüfung im Fach Orgel am Konservatorium für Kirchenmusik in St. Pölten“, erzählt Mutter Martina. „Felix sollte eine reguläre Aufnahmeprüfung an dieser Institution ablegen.“ Diese Prüfung meisterte Felix erfolgreich.

Außergewöhnliche musikalische Begabung

Seither setzt er seinen Unterricht mit Ludwig Lusser fort. „Felix ist als künstlerische Persönlichkeit mit seinen vielfältigen Interessen, seiner Neugierde der Idealfall des sensiblen, empfindsamen Musikers, der durch seine offene Zugangsweise den improvisatorischen Fluss, den ,Strom der Ideen‘, bestmöglich entfalten und entwickeln kann – somit eine große Begabung“, schwärmt sein Lehrer.

Felix freut sich, ein neues Hobby gefunden zu haben, dennoch darf das Tanzen nicht zu kurz kommen. „Nichts ist wie das Tanzen mit Renato, Tanzen ist mein Leben“, erzählt Felix. Trotz aller momentanen Schwierigkeiten darf er das ungetrübt – wenn auch oft online – mit Lehrer und Mentor Renato Zanella im Choreo Center Europe. Zanella erarbeitete mit Felix auch das Duett „Walls between us“, das die beiden beim Online-Wettbewerb von Inclusive Dance Moskau weltweit präsentierten.