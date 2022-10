Franz Griesler: Drei Jahrzehnte im Einsatz

Ende 1991 übernahm der erst 27-jährige Franz Griesler den Kirchenchor. Viele vor ihm hatten seit den 1950er- Jahren den Taktstock in der Pfarrkirche oder bei kirchlichen Anlässen und Auftritten geschwungen. 2011, nach 20 Jahren Leitung, wurde Griesler zum Chordirektor ernannt.

„Ich kam bereits als Elfjähriger zum Kirchenchor“, erzählt der Vollblutmusiker. „Jetzt sind es bereits dreißig Jahre.“ Griesler zählt zwischen dreißig und vierzig Sänger zum Chor sowie die drei Organisten Gertraude Fasching, Christoph Dachauer und Dorli Schindlegger- Dachauer.

Der musikalische Schwerpunkt ist die Gestaltung bei kirchlichen Hochfesten, wobei hier auch ein Orchester mit zehn bis 14 Musikern begleitet.

Die Zusammenarbeit mit dem Stift Lilienfeld gehört mit dazu bei Aufführungen, wie auch hin und wieder Rundfunkmessen. Ein Höhepunkt ist einmal im Jahr im Dormitorium des Stiftes die Mitwirkung des Chores bei der Aufführung von Opern oder Operetten.

„Wir bringen auch Konzerte mit vielseitigem Programm, im Advent, bei Begräbnissen, Hochzeiten und anderen Festlichkeiten. Ausflüge und gemütliche Zusammenkünfte gehören ebenso zu der tollen Truppe“, so Griesler.

Vertreten ist der Wilhelmsburger mit seinem Musikengagement aber nicht nur im Kirchenchor: Die Gesangsgruppe Mix Dur, das Amadeus Brass Quintett, eine Kooperation mit der Bläserklasse in der Volksschule Süd und mehr sind Teil seiner musikalischen Tätigkeiten, von sakral bis spirituell, von Jazz bis Wiener Lieder.

Zu den Höhepunkten seiner musikalischen Laufbahn gehören Probekonzerte vor 15 Jahren in Kolumbien, eine Konzertreihe in Griechenland und Deutschland. „Viel Spaß machten 2019 in China die Konzertauftritte und der Schulunterricht mit dem Ensemble meines ehemaligen Lehrers an der Musikuniversität Werner Hackl“, erinnert er sich. Im Haus der Musik in seiner Heimatstadt unterrichtet Griesler das tiefe Blech, Kontrabass und E-Bass.

