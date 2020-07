Als Rauchfangkehrer war Franz Schager jahrzehntelang in der Stadt wohlbekannt. Jetzt tritt er seinen Ruhestand an und hängt den Kehrbesen an den Nagel. Den Betrieb übernimmt Josef Wildburger aus St. Pölten, Standort und auch Rauchfangkehrer-Meister Mario Grafeneder bleiben. „Mario Grafeneder wird weiterhin die Kunden betreuen. Es ändert sich nur der Eigentümer“, erklärt Wildburger.

Schager blickt derweil auf ereignisreiche Jahre zurück. „Meine Mutter heiratete Friedrich Dubsky, der im Krieg fiel, und leitete die Firma als Witwenfortbetrieb weiter. Nach dem Krieg ehelichte sie den Fassbinder August Schager. Der fing mit 50 Jahren noch die Rauchfangkehrerlehre an und schaffte es bis zur Meisterprüfung.“ Franz Schager übernahm als eines von drei Kindern 1984 das Geschäft und führte es bis heute mit Rauchfangkehrer-Meister Mario Grafeneder.

Jetzt hat Schager mehr Zeit für seine Hobbys: Bei der Jagdhornbläsergruppe Wilhelmsburg/ St. Georgen hat er seit 26 Jahren die Leitung, bei der Stadtkapelle spielt er Bariton. „Da bin ich seit ich einer Schulerbub war dabei und bekam damals, wenn ich bei einem Begräbnis mitspielte, 20 Schilling“, lacht Schager bei der Erinnerung. Zeit bleibt auch fürs Wandern und Berggehen und für seine kommende Enkelin.