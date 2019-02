Grüner Kammerrat beschimpft FP-Abgeordnete .

„Chauvinistisches Dreckstück“, „dumme Kuh“ oder „Du bist nur mit deiner… Österreicherin geworden“ – so beschimpfte der grüne Arbeiterkammerrat Samir Kesetovic in SMS und Telefonanrufen FP-Abgeordnete Vesna Schuster. Anlass der Beschimpfungen: Schusters FP-Veranstaltung mit dem Titel „Kein Kniefall vor dem politischen Islam" in seiner Heimatstadt Wilhelmsburg.