„Ich mag diese farbgetragenen Spielchen nicht“

Der 26-jährige Wilhelmsburger Peter Reitzner folgte Rudolf Ameisbichler als Bürgermeister nach. Die NÖN traf ihn zum Gespräch.

NÖN: Sie sind einer der jüngsten Bürgermeister Niederösterreichs. Warum haben Sie sich zur Verfügung gestellt?

Peter Reitzner: Weil die Partei das wollte. Ich habe mich nicht selbst angepriesen. Es ist eine wichtige Funktion mit viel Verantwortung. Ich habe die Arbeit für die Gemeinde immer unpolitisch gesehen und mag diese farbgetragenen Spielchen nicht.

Ihr Start war etwas holprig: Misstrauensantrag gegen Ihren Vorgänger, eine erste Bürgermeisterwahl mit Gegenkandidat, der Pakt mit der FPÖ. Wie haben Sie das erlebt?

Reitzner: Wir haben im Vorfeld mit allen Klubobmännern vereinbart, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Es war nie die Rede von einem Gegenkandidaten. Ich war sehr überrascht, dass die ÖVP erst fünf Minuten vor der Wahl einen Gegenkandidaten aufgestellt hat. Aufgrund der entstandenen Pattsituation in den beiden Wahlgängen habe ich mich an einen verlässlichen Partner gewandt, in diesem Fall die FPÖ, und unseren Stadtrat zur Verfügung gestellt.

Norbert Damböck hat Sie mit 18 Jahren in die Politik geholt. Auf Empfehlung des SPÖ-Klubs haben Sie verschiedene Funktionen im Stadtparlament eingenommen. Was sagen Sie dazu, dass man sagt, Stadtrat Norbert Damböck ist die „Graue Eminenz“ hinter Ihnen?

Reitzner: Trotz meiner jungen Jahre verfüge ich bereits über einige politische Erfahrungen und habe verschiedene politische Positionen innegehabt. Mit Stadtrat Norbert Damböck habe ich einen kompetenten Klubobmann an meiner Seite, dem ich vertraue. Wir streben stets an, unsere Entscheidungen in enger Zusammenarbeit mit allen politischen Fraktionen zu treffen, wobei wir sowohl Stadt- als auch Gemeinderäte einbeziehen.

Welche Ziele und Prioritäten haben Sie sich gesetzt?

Reitzner: Für mich stehen die ärztliche Versorgung, die Entwicklung des Laufen-Areals, die Betreuung von Kleinstkindern und die Förderung des Kleintourismus im Vordergrund. Wir müssen nicht nur das, was wir bereits haben, bewahren, sondern auch aktiv daran arbeiten, Wilhelmsburg zu einer Wohlfühlgemeinde zu gestalten. In unserer Stadt sollte jeder spüren, dass positive Veränderungen im Gange sind.

Wie schaut die künftige ärztliche Versorgung aus?

Reitzner: Im Oktober kommt Dr. Viktoria Mädel in die City-Box. Philipp Schramhauser ist von uns beauftragt, bezüglich eines PVZ/PVE etwas zu unternehmen. Das wollen wir natürlich noch immer umsetzen.

Die Gemeinde ist interessiert am Laufen-Areal. Wie will die Gemeinde diese Millionen-Investition finanzieren?

Reitzner: Es handelt sich keineswegs um eine leichte Aufgabe, sondern vielmehr um eine der entscheidenden Entwicklungschancen der kommenden Jahre für uns. Wenn wir jetzt nichts unternehmen, verpassen wir wertvolle Gelegenheiten zur Weiterentwicklung. Wir gehen nicht unüberlegt vor, sondern haben einen Unternehmensberater engagiert, der uns Finanzierungsvorschläge unterbreiten wird. Es gibt bereits einige potenzielle Investoren, die bereitstehen. Klare und transparente Kommunikation wird hier von größter Bedeutung sein.

Welche Maßnahmen wollen Sie für die Wirtschaftsentwicklung und die Schaffung neuer Arbeitsplätze setzen?

Reitzner: Natürlich hat uns die Sache mit Laufen wehgetan, aber wir haben viele Kleinunternehmer und auch größere Firmen, es geht uns nicht so schlecht. Arbeitsplatzmäßig sind wir gut aufgestellt. Es muss ein gesundes Wachsen sein.

Welche Rolle spielen Bürgerbeteiligung und Transparenz?

Reitzner: Bürgerbeteiligung ist ein großes Thema. ÖVP-Stadtrat Florian Hink und ich haben uns dazu schon viele Gedanken gemacht. Wir überlegen noch, wie wir Ältere und Jüngere zusammenbringen. Wir wollen auch Info-Veranstaltungen mit den Bürgern machen, sie an unseren Ideen beteiligen. Themen sind etwa Schule, Kindergärten, Ärzte, Laufen.

Apropos Kindergarten. Wie ist das mit der geplanten Kleinstkinderbetreuung und dem von der Gemeinde angekauften ehemaligen Prohaska-Haus, welches weggerissen werden soll? Antiquar Josef Renz sieht es als kulturellen Verlust.

Reitzner: Das Gebäude ist nicht denkmalgeschützt und Umbauten innerhalb sowie außerhalb wurden nicht bewilligt. Wir brauchen die Flächen für einen Neubau für die Kleinstkinderbetreuung, es muss fallen.

Was möchten Sie in Wilhelmsburg ändern?

Reitzner: Ich habe viele gute Ideen, die ich umsetzen will, gemeinsam mit allen Fraktionen. Handschlagqualität bedeutet mir viel. Das Vertrauen in die Parteien soll wieder gewonnen werden. Viele Leute haben Probleme, das sollten wir ändern. Arbeiten und nicht streiten ist mein Motto.