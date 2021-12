Lackierbetrieb übersiedelt neben B 20

Seit 2014 betreibt Klaus Wallner „Airbrush by KW“, zuerst noch nebenberuflich. Aufgrund der starken Nachfrage entschied er sich im Frühjahr 2020, einen Airbrush- und Lackierbetrieb zu errichten, der derzeit noch in der Stiftergasse in Göblasbruck zu finden ist. Im Frühjahr 2022 eröffnet Wallner seine Werkstätte neben der B 20.

„Zu meinen Tätigkeiten gehören Airbrush sowie Lackierarbeiten als auch Dellendrücken“, erklärt Wallner. „Diese Arbeiten erfordern Präzision, Individualität sowie Kreativität und das steht bei mir an erster Stelle.“ Seine Airbrush-Kunden sind Motorradfahrer, Tuning- oder Oldtimer-Fans, Thermen und Freibäder, Modellbauer, Speditionsunternehmen oder auch Menschen, die ihren Wohnraum gestalten wollen. Die Lackier-Kunden kommen mit Schäden an der Auto-Karosserie oder an ihren Motorrädern.

Die 250 Quadratmeter große Manufaktur auf dem 1.300-Quadratmeter-Grundstück neben der Jet-Tankstelle wird dann mit Lkw befahrbar sein, sodass Fahrer ihre Laster mittels Airbrush oder Speziallackierung veredeln lassen können.

„Aufgrund der wirtschaftlichen Lage und des Rohstoffmangels wird aus heutiger Sicht im Frühjahr 2022 eröffnet“, erklärt Wallner. Zeitgleich entsteht ein Kfz-Betrieb nebenan, der jedoch unabhängig von Wallners Betrieb ist.