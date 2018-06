Jetzt ist es tatsächlich so weit: Am Freitag, 29. Juni, um 17 Uhr eröffnet Martin Lampl seinen Tierfriedhof samt Kunstgarten in Kreisbach. Schon vor sieben Jahren hatte er die Idee dazu. Doch es schlug ihm großer Widerstand, vor allem von Schloss Kreisbach-Obmann Leopold Renz und den Grünen, entgegen. Gutachten wurden angefordert und eine Umweltverträglichkeitsprüfung verlangt. Im Dezember gab es dann im Gemeinderat grünes Licht für die Umwidmung.

Vor einigen Monaten haben die Arbeiten begonnen

Der Tierfriedhof mit Wegen dazwischen wurde auf einer Anhöhe neben der Schlosstaverne Lampl angelegt. Auf dem 2.500 Quadratmeter großen Areal haben 150 bis 160 Tiere Platz. „Es kommt darauf an, ob man sich für Urnen- oder Erdbestattungen entscheidet. Auch eine Sammelurne gibt es“, sagt Lampl. Direkt vor Ort – im neuen Bürogebäude – kann man sich Urnen und Särge sowie Steine und Laternen aussuchen, sogar ein Redner für die Bestattungen ist buchbar. Zwei Mitarbeiter sind Teilzeit im Büro beschäftigt, neben Lampl selbst gibt es auch noch einen weiteren Fahrer, der die verblichenen Vierbeiner abholt. „Die Tiere können aber auch selbst zu uns gebracht werden“, informiert Lampl.

Neben Bestattungen werden auch nur Einäscherungen angeboten. „Wir bringen die Tiere ins Krematorium und die Besitzer können sich dann die Urne von uns abholen und mitnehmen“, sagt Lampl, der sich selbst als großer Tierfreund bezeichnet. „Unser kleiner weißer Hund Snoopy ist wie ein Familienmitglied. Mir liegen Tiere am Herzen, deswegen wollte ich für Tierbesitzer einen Ort zum Trauern und Verweilen schaffen“, sagt er. Einen Platz zum Entspannen bietet auch der Kunstgarten, der sich abgegrenzt unterhalb des Tierfriedhofs befindet. Jedes Jahr soll sich dort ein anderer Künstler verwirklichen. „Als Erster durfte ein Künstler aus Ochsenburg die kleinen Flächen gestalten“, so Lampl. Auch Bierdeckel-Kunst ist zu sehen.

Lampl, der auch das Gasthaus Schlosstaverne in Kreisbach betreibt, betont: „In das Projekt ist weder öffentliches Geld noch Gemeindegeld geflossen. Und das will ich auch nicht.“

Demnächst Baubeginn für Kleingartensiedlung

Heiß umkämpft war auch das Projekt Kleingartensiedlung, das gleichzeitig mit dem Tierfriedhof präsentiert wurde. Aber auch dieses Projekt nimmt Form an. Noch im Juni ist Baubeginn für 34 Kleingartenhäuser und über 70 Parkplätze. „Man kann die Häuser selber bauen oder bauen lassen“, sagt Lampl. 16 Interessenten gebe es bereits. „Und alle sind aus Wilhelmsburg“, setzt er nach.