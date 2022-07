Lufua hilft mit Projekt „Lutondo“ in Kinshasa

Werbung

„Lutondo“ heißt übersetzt Nächstenliebe und ist der Name des Projekts, das die Mutter von Louis Lufua vor sieben Jahren in Kinshasa (Kongo) ins Leben rief. Es soll Straßenkindern Schutz geben, Hilfe zum Überleben, ärztliche Versorgung ermöglichen wie auch eine Schulbildung.

Heuer flog Louis Lufua wieder nach Kinshasa, erzählt Irmi Lufua von ihrem Mann: „Auf Wunsch der Direktoren und Elternvereine, die er dort voriges Jahr kennenlernte, besuchte er die Schulen noch vor Schulschluss und hielt auch im Unterricht Vorträge über das österreichische Schulsystem und vieles mehr.“

Der blinde Direktor im Gespräche mit Louis Lufua, der auch Geld zum Kauf von Benzin für den Strom-Generator übergab. Foto: Foto privat

Beeindruckt war Lufua heuer von der nationalen Schule der Blinden. In die Schule gehen rund 1.000 sehende und nicht sehende Schüler, Sie werden getrennt voneinander unterrichtet. Auch der Direktor der Schule ist blind. Ursache war ein Nebeneffekt der Polio-Impfung als Kind. Da es in der Schule unregelmäßig Strom gibt, müssen sich die Menschen mit einem Generator behelfen. Das Problem aber ist, dass der Direktor um Geld bitten muss, um Benzin für den Generator kaufen zu können. „So hat unser Projekt Lutondo nicht nur einige Schüler in der Schule mit Schulgeld unterstützt, sondern auch dem Direktor Geld für Benzin gegeben“, erzählt Lufua von seinem Besuch.

Projekt soll „Unmögliches möglich machen“

Diese Ziege bekam Lufua zum Dank. Aber das Geschenk hielt nicht lange – es wurde geschlachtet und verspeist. Foto: privat

In einer anderen Schule, wo mehrere Schüler unterstützt werden, haben Direktion und Elternverein sowie die Lehrerschaft Lufua aus Dankbarkeit eine Ziege überreicht und eine Feier organisiert, bei der die Schüler tanzten. Im Anschluss daran wurde gemütlich gemeinsam gegessen und getrunken. Da ein zehnjähriges Mädchen die Eltern und das Elternhaus im Februar durch ein Unglück verlor, wurde sie in das Projekt aufgenommen, um einen Schulbesuch zu ermöglichen. Verwandte, die selbst in großer Armut leben, nahmen sie bei sich auf.

„Wir wollen helfen, wo es nötig ist, manches Unmögliche möglich machen“, sagt das Ehepaar Lufua. So wurde letztes Jahr auch ein 200 Meter tiefer Brunnen gebaut, der vielen Familien jetzt Zugang zu reinem Wasser bringt.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.