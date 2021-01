Seit 110 Jahren erzeugt das erste EVN-Kleinwasserkraftwerk in Wilhelmsburg schon Strom. Mit den ebenfalls 1910 in Betrieb genommenen in Theresienhof und Luggau gehört es zu den ältesten an der Traisen. „Trotz des stolzen Alters ist die Erzeugung von elektrischer Energie aus Wasserkraft nach wie vor wichtiger Baustein in unserem Energiemix“, betont EVN-Sprecher Stefan Zach.

Dieses Bild aus dem Jahr 1905 zeigt das Lichtenstern-Kraftwerk, das später revitalisiert wurde. Archiv Wilhelmsburger Geschirrmuseum

Für Ökostrom sorgen heute sieben Wasserkraftwerke. Vor jenem der EVN war das Lichten stern-Kraftwerk in Betrieb. Manfred Schönleitner hat es vor fünf Jahren mit der Liegenschaft erworben. „Ich habe es revitalisiert, eine neue Turbine eingebaut. Der Strom ist zum Teil für die Daisyworld, der Rest geht ins EVN-Netz“, so Schönleitner.

Kraftwerke ab Göblasbruck

Das erste Kraftwerk steht in Göblasbruck und gehört Bürgermeister Rudolf Ameisbichler und Sohn Matthias. Der Öko-Strom wird seit 14 Jahren bei der EVN eingespeist. Das Kleinkraftwerk bei der einstigen Firma M. Schmid & Söhne verkaufte die Familie Schmid vor 40 Jahren einem Wiener Anwalt. Nach dessen Tod übernahm es Florian Draxler vor fünf Jahren.

Beim Brandtner-Eck teilt sich der Mühlbach. Am linken Mühlbach steht ein vor zwei Jahren stillgelegtes Werk, das der Familie Harm gehört. Dann folgt das Lichtenstern-Kraftwerk. Dominik Schweyer besitzt am linken Mühlbach das Kraftwerk in der Lilienfelder Straße seit 1999 und jenes am rechtsseitigen Bach beim Elsa-Bad seit 1993. Beim Pflegeheim liegt das Werk von Martina und Matthias Ameisbichler, 1976 erworben, früher in Pacht der Adl-Mühle. In der Hammergasse werden die Bäche vereint. Der Mühlbach fließt zum letzten Kleinwasserkraftwerk am Ende der Lichtenstern-Siedlung, im Besitz der EVN.

Um die Leistung zu erhöhen, wurde seinerzeit das Bachgefälle erhöht, weiß Hubert Heinze aus der einstigen Adl-Mühle.