„Die im Vorjahr in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie soll zeigen, welche Optionen es gibt für den Kindergarten-Nord in der Penknergasse sowie für das Gemeindeamt“, erklärte Vizebürgermeisterin Sabine Hippmann in der Gemeinderatssitzung. Ob getrennte Bauwerke, Zubau, Neubau oder eine Verbindung von beidem.

Links der Landeskindergarten-Nord mit Feuerleiter und einigen Spielgeräten. Für das Gebäude liefert die Machbarkeitsstudie ebenso Optionen wie für das teilweise denkmalgeschützte Rathaus (oben) und das Gemeindeamt. Moser, Moser

Die Machbarkeitsstudie betrifft das Verwaltungsgebäude des Gemeindeamtes und Teile des Rathauses. Der historische, denkmalgeschützte Teil bleibt erhalten, dazu gibt es eine bauhistorische Untersuchung.

Susanne Kumer, Susanne Holler-Mundl und Dieter Marhold von der Bundesimmobiliengesellschaft präsentierten die verschiedenen Möglichkeiten kürzlich den Mandataren. Varianten werden ausgearbeitet, mit Vor- und Nachteilen bewertet, aber auch grundsätzliche Fragen geklärt, wie die Förderbarkeit, die Vorgaben vom Amt der Niederösterreichischen Landesregierung und der Denkmalschutz.

Fundierte Grundlage für Umsetzung

„Die Studie zeigt, wo die Reise hingehen kann, ist aber keine Planungsstudie oder ein Architektenentwurf. Daher sind auch die Kosten reine Schätzung“, betont Hippmann. Die weiteren Schritte könnten laut Hippmann so ausschauen: Einigung auf eine Variante, Architektenwettbewerb, Planung und Ausschreibung, Baugenehmigung, Finanzierung und Baubeginn. „Hier halten wir eine Grundlage in Händen, die fundiert ist und umgesetzt werden könnte“, meint die Vizebürgermeisterin.