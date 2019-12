In Wilhelmsburg nehmen die Listen der Parteien für die Gemeinderatswahlen allmählich Gestalt an. Während sich die SPÖ und die Grünen noch ein wenig in Schweigen hüllen, präsentierten ÖVP und FPÖ ihre Kandidaten.

Neuer Spitzenkandidat bei der Volkspartei ist Markus Holzer. Seit zehn Jahren sitzt er im Gemeinderat, fünf Jahre davon als Stadtrat. „Wir treten mit neuer Kraft, einem neuen, jungen Team die Wahl an, sind bunt gemischt in Alters- und Berufsgruppen“, so Holzer. Verstärkung bekommt Holzer vom Wirtschaftsflügel. Unternehmer Florian Hink wird auf der Liste an sechster Stelle antreten, Apotheker Gert Dieterich steht auf Platz drei. „Wir wollen keine Zersiedelung, sondern dass man Flächen im Ortsgebiet wieder aktiviert und kein Grünland opfert“, will Dieterich leer stehende Wohnungen und Geschäfte vermieten oder verkaufen. Den Hauptplatz sieht er dabei als großes Problem. „Wenn wir das schaffen, sind wir vielleicht Vorreiter. Ich will auf die Wirtschaft aufpassen, damit die Innenstadt nicht ausstirbt. Großbetriebe gehören ins Gewerbegebiet.“ Auf der Liste der ÖVP findet sich zudem noch Nina Buder und wenig überraschend, ÖVP-Bezirksgeschäftsführer Simon Obermayer. „Mich freut es als Stadtpartei-Obmann, ein so starkes, frisches Team aufgestellt zu bekommen“, so Obermayer.

FPÖ will Mandat für Stadtrat erreichen

Die Liste der FPÖ wird von sechs Namen angeführt. An der Spitze steht Stadtpartei-Obmann Christian Brenner. „Wir möchten in der Gemeinde mehr Verantwortung übernehmen, um eine gute Sachpolitik für die Wilhelmsburger Bevölkerung zu betreiben“, so Brenner. Er wolle mit seiner Partei auch die Mehrheit der SPÖ brechen und „mit vollem Einsatz Lösungen finden“. Erklärtes Ziel der FPÖ ist es, an Stimmen zuzulegen und so Sitze im Stadtrat zu ergattern. Auf der Liste vertreten sind außerdem Herbert Ruprechter, Gerald Stiefsohn, Robert Nemec, Helmut Weininger und Barbara Danek.

Die SPÖ wollte vor dem Stichtag, 18. Dezember, noch nichts über die Reihung auf ihrer Gemeinderatswahl-Liste bekannt geben. Eine kürzlich abgehaltene Jahreshauptversammlung gibt aber doch einigen Aufschluss. „Unser Team ist stark verjüngt und wird in den nächsten Tagen auch präsentiert“, verspricht SPÖ-Stadtpartei-Obmann Dalibor Drinic. Bei der Versammlung sprach Nationalrat Robert Laimer von einer Aufbruchsstimmung innerhalb der SPÖ.

Die Grünen gaben ihre Liste ebenfalls noch nicht vorzeitig bekannt.