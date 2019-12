Die Innenstadt war für einen Abend lang ganz in der Hand der gruseligen Gestalten.

Seit 2000 veranstalten die Wilhelmsburger Perchten mit Gruppen aus benachbarten Orten das beliebte Spektakel für Groß und Klein in der Innenstadt. Aus nah und fern kommen die Zuseher, säumen die Obere Hauptstraße bis zum Hauptplatz. Scheppernd, feuerspeiend und rasselnd ziehen die dunklen Gesellen an der Menschenmenge vorbei. Schwarze und weiße Engel, skurrile Fahrzeuge, laut lärmend, waren ebenso wie die tapfere Kindergruppen an der Spitze der verschiedenen Perchten zu sehen.