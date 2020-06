Der Gemeinderat zeigte sich in seiner ersten Sitzung unter Corona-Bedingungen weitgehend einig. Einstimmig wurde auch der Rechnungsabschluss 2019 beschlossen.

Der große Festsaal des Volkshauses wurde zum Gemeinderatssaal umfunktioniert. Tische und Sessel wurden möglichst nahe an die Wände gerückt. Es entstand ein großes geschlossenes Viereck, die Mandatare nahmen größtmöglichen Abstand zu einander ein. Annäherungen gab es dann bei einigen Tagesordnungspunkten. So wurde einstimmig der Rechnungsabschluss 2019 beschlossen. Daran auffällig ist die Zunahme des Schuldenstandes um rund 1,6 Millionen. Für die Erschließung des Betriebsgebiets an der B 20 wurde rund eine Million Euro investiert. Dazu kommen noch Ausgaben für die Aufbahrungshalle (856.000 Euro) und das Haus des Wissens (230.000 Euro). Die Bedeckung erfolgt durch einen Kredit.

Einigkeit herrschte auch dabei, heuer sämtliche Förderungen einzufrieren. Bürgermeister Rudolf Ameisbichler begründet das mit einer unsicheren Entwicklung der Ertragsanteile. Außerdem würden der Stadt durch den Produktionsstopp der Firma Laufen wichtige Kommunalsteuern entgehen.

Die FPÖ brachte Dringlichkeitsanträge ein. Den Betrieben sollte die Schanigartengebühr erlassen werden und die Kurzparkzone solle aufgehoben werden. Die Anträge wurden abgelehnt. Begründung: Die Parkgebühr verhindere Dauerparker und die Gebrauchsabgabe folge einem Gesetz des Bundes.