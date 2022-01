Sohn schlug Eltern

Drei Jahre und neun Monate Haft sowie eine Einweisung für geistig abnorme Rechtsbrecher lautete das Urteil des Landesgerichts für einen 30-jährigen Syrer, der seine eigene Familie drangsaliert und mit dem Umbringen bedroht haben soll.

Laut Zeugenaussagen alarmierten die Eltern im September die Polizei, nachdem ihr Sohn trotz Betretungsverbots bei ihnen aufgekreuzt war und sie nach einem Streit geschlagen und mit einer Bierflasche bedroht hatte. Die Beamten, die den mehrmals Vorbestraften und seine Gewaltausbrüche schon kannten, riefen sofort Verstärkung. Daraufhin zog der Angeklagte durch Wilhelmsburg und beschädigte mehrere Spiegel von parkenden Autos.

„Lügen, alles Lügen. Ich habe die Spiegel nur eingeklappt“, rief der 30-Jährige, der kaum Respekt vor der Richterin zeigte und durch ständige Zwischenrufe auffiel.

Auch in anderen Fällen soll er immer wieder handgreiflich gegen seine Eltern geworden sein und sie mit dem Tod bedroht haben. Dem Vater soll er ein Messer an den Bauch gehalten und gegen die Brust getreten haben. Der Angeklagte zeigte keine Reue und sprach in seinen Ausführungen immer von „Stiefeltern“, da er angeblich nach der Geburt vertauscht worden wäre.

Die Richterin sprach ihn wegen schwerer Körperverletzung, Nötigung, gefährlicher Drohung sowie Sachbeschädigung schuldig und verurteilte ihn zu drei Jahren und neun Monaten Haft mit anschließender Einweisung.

„Ich war schon in Syrien unschuldig in Haft. Hier wird mit denselben Methoden gearbeitet“, so der Angeklagte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

