Standort Laufen: Startschuss für Stadt-Zukunft

1997 bereits hat Laufen, früher ÖSPAG, die Geschirrproduktion mit Daisy nach Tschechien verlegt, 2020 mussten die übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Sanitär gehen. 80 Mitarbeiter für Logistik und Lager des Mutterkonzerns Roca sind noch da. Das 8,5 Hektar große Areal könnte nun aber neue Zukunftsmöglichkeiten bieten.

Eine Studiengruppe der Technischen Universität Wien präsentierte ihre Vorstellung über mögliche Projekte. Die Jugendlichen verbrachten davor Zeit in Wilhelmsburg, schliefen in der Sporthalle, wurden von der Stadtgemeinde verköstigt, erarbeiteten in Workshops ein Konzept für das einstige Firmengelände und präsentierten nun eine Vielzahl an Ideen.

„Laufen war die ,Seele von Wilhelmsburg‘, hatte in seiner besten Zeit als Keramikfirma ÖSPAG an die 800 Mitarbeiter, die ihren Lebensunterhalt hier verdienten. Wir haben Laufen nun ein Kaufangebot für das Areal gemacht“, lässt Bürgermeister Rudolf Ameisbichler aufhorchen. Auch andere Investoren hätten ein Kaufinteresse. „Bei uns geht es aber gesamtheitlich um die Stadtentwicklung von Wilhelmsburg. Wir planen seit eineinhalb Jahren“, erklärt das Stadtoberhaupt. Ein Investor habe den Gewinn vor Augen. Wir aber tragen Verantwortung für unsere Wilhelmsburger. Bei den Ansprechpartnern der Firma Laufen bekamen wir größtmögliches Verständnis unserer Position zugesagt“, betont Ameisbichler.

ÖVP-Stadtrat Florian Hink, zuständiger Referent für Stadtentwicklung, ergänzt: „Wir hatten bei der Schließung damals eine Schockstarre. Jetzt geht es um die Entwicklung mit Perspektiven für die Zukunft.“ Im Vordergrund stünden dabei bildungs- und arbeitstechnische Ideen. Es gelte, Kleinst- und Mittelbetriebe sowie Handel anzusprechen. „Ziel ist ein attraktiver Lebensraum.“

Einigkeit bei dieser „Herzensangelegenheit“

Das Areal sei kein „Elfenbeinturm“, es soll allen künftigen lebensnotwendigen Bedürfnissen gerecht werden, so der Tenor der beiden Stadtvertreter. Der Bürgermeister betont: „Es ist eine Herzensangelegenheit, jede politische Partei, der gesamte Gemeinderat steht hinter dem Projekt, auch dem Kaufangebot. Alle sind überzeugt, es wird eine ,Erfolgsgeschichte‘, gestärkt durch diese Einigkeit.“

„Ich war ins Projekt nicht involviert, aber bei der Präsentation dabei“, erklärt Vizebürgermeisterin Sabine Hippmann. „Es waren unglaublich kreative und tolle Ideen der TU-Studenten, was man aus dem Gelände für Wilhelmsburg und die Bevölkerung herausholen könnte.“ Persönlich sehr angesprochen habe sie, dass das Thema Wasser allgegenwärtig in den Entwürfen ist und so eine Lebendigkeit erreicht werden konnte. Durch das Firmengelände fließt ein Mühlbach.

FPÖ-Gemeinderat Christian Brenner betont: „Wir würden einen Ankauf durch die Gemeinde unterstützen, wenn es ein vernünftiges Konzept gibt, das wirtschaftlich durchdacht ist, Arbeitsplätze schafft und Einkaufsmöglichkeiten bietet. Bis jetzt wurde uns noch nichts vom Bürgermeister präsentiert.“

Vor Ort bei der Studierendenpräsentation waren Vertreter der Technischen Universität, von Ecoplus, der Finanzprokuratur, aus dem Gemeinderat und von der Firma Laufen. Die Entscheidung liegt in den Händen des Mutterkonzerns Roca.

Sollte die Stadtgemeinde als Käufer infrage kommen, würden die TU-Studierenden mit den Gemeindevertretern mithelfen, ein würdiges Konzept zu erarbeiten, bei dem Erhalten und Wiederverwenden die Vorstellungen sind.

Bürgermeister Ameisbichler und Stadtrat Hink sprechen in visionärer Weise von einer Vielzahl an Synergien, in denen sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft treffen.

