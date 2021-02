Als Erste von gleich mehreren Teilnehmern aus Landeshauptstadt und Bezirk wird Julia Novohradsky bei Starmania 21 antreten, um die Casting-Jury von ihrer Stimme zu überzeugen. In der Show am Freitag, 26. Februar, wird sie Aviciis „Addicted To You“ interpretieren. Der 19-Jährigen werden dann auch die Eltern und Schwester Sophia in Kreisbach die Daumen drücken.

Bereits mit drei Jahren begann Julia Novohradsky Geige, mit acht Jahren Gitarre in der Musikschule zu spielen. Mit 15 Jahren folgte Gesangsunterricht. „Nun habe ich seit drei Jahren Julian Albert Kranner als Vocalcoach“, erzählt das Mädchen mit dem dunklen Lockenkopf. „Er ist ein wahnsinnig guter Gesangslehrer und bereitet mich bestens auf die Show vor. Ich bin ihm wirklich sehr dankbar für die tolle Unterstützung.“

Sie erinnert sich auch noch an ihren allerersten Gesangsauftritt im BRG/BG Lilienfeld, wo sie 2020 maturierte, bei einer Kunstausstellung. „Ich war unglaublich nervös – aber das Gefühl danach war unbeschreiblich.“ Es folgten Auftritte an der Musikschule und beim „Wümschburgical“.

Die Teilnahme bei Starmania sieht sie als Sprungbrett für ihre künftige Laufbahn. Die Anmeldung war für Julia ein großer Schritt. „Ich hätte mich vermutlich selbst nicht getraut, hätte mich nicht mein Papa darauf aufmerksam gemacht.“ Ihr Berufswunsch ist definitiv, im Musikbusiness Fuß zu fassen.

„Es war für mich eine große Überraschung, als sie mir davon erzählte. Ein Teil dieses Erfolges ist bestimmt die hohe Ausbildungsqualität an unserer Musikschule“, ist auch Musikschulleiter Lukas Reckenzain stolz, dass Julia Novohradsky bei Starmania 21 dabei ist.