Polizeieinsatz am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in Wilhelmsburg.

Ein Wiener attackierte einen Wilhelmsburger. Die beiden Männer befanden sich am Fleschplatz hinter der Citybox und gerieten plötzlich in Streit. Dabei ging der 36-Jährige Wiener - er soll unsteten Aufenthalts sein - auf seinen 52-jährigen Kontrahenten los und schlug ihm ins Gesicht. Dieser erlitt dabei eine Platzwunde. Eine Augenzeugin verständigte die Polizei.

Der Täter ergriff die Flucht, konnte aber unweit entfernt am Traisendamm angehalten werden. An seine Tat wollte er sich nicht erinnern können. Er soll aber genau wie sein Kontrahent unter Alkoholeinfluss gestanden sein. Der 36-Jährige wurde wegen Körperverletzung angezeigt. Andere Personen waren in die Auseinandersetzung nicht involviert.