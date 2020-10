Die beiden Beschuldigten (17 und 20 Jahre alt) dürften sich am 31. August in Wien größere Mengen chemischer Substanzen beschafft haben, sodass routinemäßig eine Verdachtsmeldung beim Bundeskriminalamt einging.

"Nach Einschätzung der Spezialisten des Bundeskriminalamtes erschienen sowohl die erworbene Art als auch das Verhältnis der Chemikalien hinsichtlich einer möglichen Herstellung von Sprengstoffen verdächtig", wie das Landesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung Niederösterreich am Mittwoch bekannt gab .

Bedienstete des Landesamtes übernahmen die Erhebungen in der Causa, die beiden Verdächtigen konnten letztlich ausgeforscht werden. Über Auftrag der Staatsanwaltschaft St. Pölten gab es dann am 4. September an den Wohnadressen der beiden jungen Männer Hausdurchsuchungen, wobei laut Aussendung "im Kofferraum eines Pkw die ungesichert gelagerten, chemischen Substanzen vorgefunden und sofort sichergestellt werden konnten". Die Stoffe wurden durch Beamte des Entschärfungsdienstes vernichtet.

Mit den Vorwürfen konfrontiert, gaben die beiden Beschuldigten an, die Substanzen lediglich für ein „Hochzeitsschießen“ beschafft zu haben. Die Herstellung von Sprengstoff hätten sie nicht beabsichtigt.

Die polizeilichen Erhebungen sind vorläufig abgeschlossen. Der Sachverhalt wurde bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.

"Die Polizei in Niederösterreich befürwortet traditionelles Brauchtum und die Begehung festlicher Anlässe. Doch auch in einem solchen Rahmen wird von polizeilicher Seite auf die Gefahrenabwehr und die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit besonderes Augenmerk gelegt", schloss das Amt die Aussendung.