Nach einem Jahrhundert in einem Gesamtzustand, in dem kosmetische Verbesserungen kaum mehr etwas nützen“, bringt es Vizebürgermeisterin Sabine Hippmann die Situation auf den Punkt. „Wir wissen, dass immer wieder investiert wurde, jetzt aber die Zeit gekommen ist, sich Gedanken zu machen, wie es weitergeht“, erklärt Hippmann.

Die Heizung im Hauptgebäude ist defekt, eine neue müsste installiert werden. Beim letzten Hochwasser ist anscheinend von der Straßenseite her Wasser in das Gebäude unter Straßenniveau eingedrungen. So konnte sich hinter dem Aufprallschutz Schimmel bilden. Die Turnhalle werden die Kinder daher aus Sicherheitsgründen jetzt nicht mehr nutzen, vereinbarte Hippmann mit Direktorin Christa Wltschek.

Sanierung dringender als Computer

„Seit ich Leiterin dieser Schule bin, steht die Anschaffung einer modernen, zeitgemäßen PC-Ausstattung an oberster Stelle meiner Budgetwünsche. Aber ich fürchte, andere Probleme haben noch höhere Priorität“, meint Wltschek. Als zuständige Referentin hat Sabine Hippmann Kontakt mit dem Amt der NÖ Landesregierung, Raumbedarfskommission, aufgenommen. Erst dann kann sie an einem weiteren Konzept arbeiten. „Alles andere ist Kaffeesud lesen“, so die Vizebürgermeisterin.

Zur PC-Ausstattung erklärt Hippmann: „Diese ist in Volksschulen für Schulerhalter nicht verpflichtend vorgeschrieben. Ich habe diese Ausstattung einmal mit einem Kostenvoranschlag erfragt. Das wären 20.000 bis 24.000 Euro. In der derzeitigen Situation mit Entfall von Ertragsanteilen und Kommunalsteuern aufgrund von Covid-19 ist das für die Stadtgemeinde nicht leistbar.“