Wilhelm Schulz-Stranitzky: Auf in die Pension!

Im Februar 2013 begann die Zeit für Wilhelm Schulz-Stranitzky in Wilhelmsburg in der Schule Nord als Direktor der Hauptschule. Zwischendurch übernahm der Markersdorfer von 2013 bis 2015 auch das Poly in Wilhelmsburg und war Mittelschuldirektor für zwei Tage in der Woche in Neulengbach. Als dann der Direktor der Sonderschule mit zwei Klassen in Pension ging, übernahm Schulz-Stranitzky auch diese Funktion ab dem Schuljahr 2017/2018.

„Als ich damals hier angefangen habe, war das eine große Herausforderung für mich, da die Umstellung von der Hauptschule auf die Neue Mittelschule viele organisatorische Änderungen für mich und das gesamte Lehrerteam bedeutete“, erinnert sich Schulz-Stranitzky. „Aber wir haben alle an einem Strang gezogen.“

Derzeit bewegt sich die Schülerzahl zwischen 160 und 180 Kindern, das Lehrerteam umfasst circa 30 Personen mit der Sonderschule. Schulz betont, dass er immer ein gutes Verhältnis zur Stadtgemeinde bezüglich seiner schulischen Anliegen gehabt habe.

„Für mich war es der Traumberuf, ich war Lehrer mit Herz und Seele“, sagt er. Auf die Pädagogische Hochschule ging er im zweiten Bildungsweg mit 24 Jahren. Schulz-Stranitzkys Fazit: „Ich war immer für alle Ansprechpartner, waren es Schüler, Lehrer oder Eltern. Das Verhältnis war ein sehr gutes, wobei die Schüler immer Respekt und Vertrauen hatten.“

