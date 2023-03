Traisenufer-Reinigung nach Terminvereinbarung

„Um unser Traisenufer weiterhin für Spaziergänger, Radler, Läufer, Gassi-Geher und andere in Wilhelmsburg frei von Stolpersteinen wie PET-Flaschen, MNS-Masken, Hundekotbeutel und ähnlichem zu halten, brauchen wir auch in diesem Jahr Unterstützung“, wendet sich Grüne-Vizebürgermeisterin Sabine Hippmann vor der Traisenufer-Reinigung an die Bevölkerung.

Anders als in den Vorjahren gibt es diesmal die Möglichkeit, den Termin der Reinigung an den persönlichen Terminkalender anzupassen. Die Stadtgemeinde hat einen Zeitraum von Donnerstag, 22. März, bis einschließlich Mittwoch, 5. April, festgelegt. Innerhalb dieses Zeitraumes kann ein Wunschtermin gewählt werden, an dem man im Verein, mit Freunden oder Familie an der Traisenufer-Reinigung teilnehmen kann.

Um Anmeldung mit Bekanntgabe von Teilnehmerzahl (Kinder und Erwachsene) sowie Müllsammelstrecke wird bis Freitag, 17. März, bei Teresa Suette von der Stadtgemeinde unter 02746/2315-65 oder per Mail an suette.teresa@wilhelmsburg.gv.at gebeten.

