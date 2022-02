Musik, Kabarett & Zapfenstreich: Kulturscene plant Höhepunkte für 2022

Größen wie Otto Schenk, die Jazz-Gitti, Heilbutt & Rosen, Robert Palfrader oder Tricky Niki hat die „Kulturscene 3150“ schon nach Wilhelmsburg gebracht, dazu noch Stahl- und bildnerische Kunstausstellungen sowie Kinder-Musicals geboten.

Neu im Programm ist eine Motorrad-Benefizveranstaltung am 14. Mai, die Christoph Zankl und Almir Zumbic organisieren. Der Reinerlös geht an das Frauenhaus St. Pölten. Foto: privat

Seit der Gründung 2014 hat der Verein mit der Wilhelmsburger Postleitzahl im Namen insgesamt 38 Veranstaltungen verschiedenster Art im Volkshaus veranstaltet.

Neben Kabaretts wurden und werden auch Musik- beziehungsweise Musicalveranstaltungen, Ausstellungen, Vorträge, Zauberkunst, Lesungen und vieles mehr den Besuchern angeboten. „Und auch 2022 steuern wir weiteren Höhepunkten entgegen“, blickt Obmann Otto Kernstock auf das kommende Jahr.

„Nach den turbulenten zwei vergangenen Jahren infolge der Pandemie wollen wir im März wieder mit Veranstaltungen beginnen“, kündigt er an. „Wir freuen uns, dass wir am 5. März gemeinsam mit dem FreiKulturKörper die Band On the Roxx präsentieren dürfen, die Schmankerl von Dr. Kurt Ostbahn bringen wird.“ Natürlich wird bei den Veranstaltungen auf die Bestimmungen des Pandemiegesetzes geachtet.

Belebung des Angebots in renovierter Heimstätte

Derzeit arbeiten neun Personen unentgeltlich, um das Kulturgeschehen, um Wilhelmsburg und die Umgebung zu beleben, berichtet Kernstock. „Wir sehen uns aber keinesfalls als Konkurrenz zu St. Pölten oder anderen Kulturträgern in unserer Stadt, sondern wir betrachten uns als eine Ergänzung des regionalen Kulturangebotes mittels Kleinbühnenveranstaltungen.“

Das gesamte Volkshaus wurde in den letzten Jahren Sanierungsmaßnahmen unterzogen. „Der große Jugendstil-Saal bietet ein tolles Ambiente mit einer guten Akustik für die Veranstaltungen. Vor einigen Monaten wurde auch der mittlere Saal zusammen mit der Gastro- Familie Lukić vollkommen neu gestaltet“, freut sich Kernstock über das Aussehen der Kultur-Heimstätte.

Dankbar ist Kernstock auch der Kulturabteilung des Landes, der Stadtgemeinde Wilhelmsburg und der heimischen Wirtschaft, ohne deren finanziellen Zuwendungen die Kultur in dieser Form den Besuchern nicht angeboten werden könne.

Ein besonderer Höhepunkt in Wilhelmsburg wird außerdem die Angelobung von Jungmännern des Militärkommandos Niederösterreich mit Leistungsschau und großem Zapfenstreich Ende August am Hauptplatz sein.

Der Vorverkauf in der Raiffeisenbank und im Café-Restaurant Lukić für alle heurigen Veranstaltungen startet am Montag, 14. Februar.

