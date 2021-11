Schneefall hielt St. Pöltner Stadtfeuerwehr auf Trab

Der erste Schnee ist da und die Unfälle ebenso. Es war daher ein anstrengender Freitag für die St. Pöltner Stadtfeuerwehr. Schon am Vormittag häuften sich die Einsätze: Fahrzeugbergungen vor allem auf der Westautobahn, aber auch auf verschiedenen Landesstraßen in und um die Landeshauptstadt. "Bei winterlichen Arbeitsbedingungen zehren solche Einsätze umso mehr an den Kräften der Mitglieder. Jeder Einsatz konnte aber mit größter Sorgfalt sowie Umsicht beendet werden", berichtet Kevin Luger von der Stadtfeuerwehr.

Das Kranfahrzeug der Stadtfeuerwehr war auch im Bezirk Melk gebraucht. Ein Lastwagen war nahe der Schallaburg gekippt.