Kurs im Elsbeer-Reich zeigte, wie man Bäume richtig schneidet

Die Grundlagen für den professionellen Schnitt von Obstbäumen vermittelte die Initiative Gockl der LEADER-Region Tourismusverband Moststraße mit einem Kurs in Michelbach. Unter fachkundiger Anleitung von Gartengestalterin und Pomologin Gerlinde Handlechner eigneten sich rund 20 Personen das theoretische und praktische Rüstzeug an.

Schauplatz war das Elsbeer-Reich der Familie Mayer in Michelbach. Bei frühlingshaften Temperaturen ging es um den Winterschnitt. „Jetzt ruht der Baum noch. An frostfreien Tagen kann gut geschnitten werden, weil man eine gute Kronenübersicht hat. Der richtige Schnitt und eine gute Kronenerziehung sichern den Ertrag und unterstützen die Gesundheit des Baumes“, so die Obstexpertin.

