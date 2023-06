Ärger bei Beschickern des Wochenmarktes am St. Pöltner Domplatz

St. PöltenDer Wochenmarkt am St. Pöltner Domplatz hat eine lange Tradition. Seit mehr als 100 Jahren wird er dort abgehalten. Donnerstags und samstags stehen dort bis 80 Marktbeschicker und bieten ihre Produkte an. Der Markt ist Frequenzbringer für die Innenstadt und beliebter Treffpunkt, das brachte ihm auch eine Auszeichnung im Falstaff ein. Jetzt herrscht jedoch Aufruhr unter den Marktbeschickern. Der ehemalige Marktsprecher Erich Schaberger spricht sogar von einem möglichen „Aus“ für den Wochenmarkt.

„Die Beschicker müssen ihre Fahrzeuge nun hinter dem Bahnhof abstellen, weil das Parken am Domplatz nicht mehr gestattet ist“, berichtet Schaberger. Die Beschicker bringen die Waren zum Domplatz, laden die Ware aus und müssen diesen dann allein lassen, um ihr Fahrzeug zu parken. „Das sind immerhin 20 bis 30 Minuten, in denen der Stand alleine steht“, gibt er zu bedenken. Auch geplante Großveranstaltungen, während derer der Markt am Bahnhofsplatz stattfinden soll, ärgern den Betreiber von Schabergers Bauernladen. „Viele haben mir schon gesagt: Das tu ich mir nicht mehr an.“ Einige würden den Markt nur mehr als Hobby sehen, die könnten wegfallen. „Der Markt braucht aber große und kleine Stände“, ist Schaberger überzeugt.

„Marktumstellung brachte Verbesserung“

„Der Markt ist der Stadt sehr wichtig, ist ein Frequenzbringer für die Innenstadt und soll deshalb auch regelmäßig und weiterhin am Domplatz abgehalten werden“, hält Gabriele Bertl vom Referat Märkte und Lebensmittel fest. Das Parken habe sich aufgrund der letzten Marktumstellung dahingehend verbessert, als nunmehr die Kühlfahrzeuge, die Fahrzeuge der Beschicker mit größeren Mengen an Ware zum Nachschlichten und jene der älteren und gebrechlicheren Beschicker derzeit am Domplatz parken können. Für die anderen sei der Parkplatz fußläufig in rund sieben Minuten erreichbar. Da der Domplatz autofrei ist, soll er auch in Hinblick auf Verschmutzungen nicht vollständig mit Fahrzeugen zugestellt werden.

Eine Verlegung des Markts soll nur die Ausnahme sein. „Auch bei künftigen Veranstaltungen wird der Standplatz Markt ein zentrales Thema sein und soll im Einvernehmen mit Veranstaltungen am Domplatz abgehalten werden“, betont Bertl. Ein anderer Standort stelle nur ein Ausweichszenario dar.