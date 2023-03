Verein stp*Gastro: Georg Loichtl geht, Matthias Strunz kommt

Matthias Strunz ist der neue Obmann der St. Pöltner Wirte-Vereinigung, die es nunmehr seit 24 Jahren gibt. Der Figl-Patron ist nach Fred Neuhauser, Leo Graf und Georg Loichtl der vierte Gastronom, der der Vereinigung vorsteht. Und der 33-Jährige hat viel vor. „Nach der schwierigen Corona-Zeit ist es wichtig, den Verein wieder zu stärken, ihn auch wieder ein wenig mehr zu einen“, so Strunz, der sich freut, dass er bei der Generalversammlung einstimmig gewählt wurde. Neben dem Dank an den alten Vorstand – der eine oder andere bleibt an Bord – präsentierte er den Mitgliedern natürlich seine Visionen. Und er fügte hinzu: „Ich will auch frischen, jungen Wind hineinbringen. Vor allem die jungen Kollegen motivieren und ins Boot holen, um die St. Pöltner Gastronomie – die enormes Potenzial hat – in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.“

Die Wirtinnen und Wirte der Stadt stehen geschlossen hinter dem neuen Obmann Matthias Strunz. Foto: privat

Positive Bilanz über seine Wirkungsperiode von vier Jahren zieht Georg Loichtl: „Es war mir wichtig, im Verein neue Schwerpunkte zu setzen und dass es einen guten Nachfolger gibt.“ In den vier Jahren seiner Obmannschaft entstand der Schulterschluss mit dem Stadtmarketing: stp*gastro. „Damit ist die Wahrnehmung deutlich gestiegen“, ist Loichtl überzeugt. Bei der Übernahme waren es 19 Betriebe, aktuell sind 40 bei der Vereinigung dabei. Highlight seiner Periode sei das 20-Jahr-Jubiläum im Rathaus gewesen und das gemeinsame Magazin. Erfolge waren der Gastro.Sommer.Reisepass und die Dance Challenge mit 140 Akteuren. „Wir hatten 100.000 Aufrufe.“ Statt der eigenen Webseite gibt es nun eine Facebookseite und auf der Webseite mittag.at werden die Angebote publiziert. Im Verein zählt damals wie heute der Zusammenhalt: „Bei Problemen zusammenhelfen ist ein wichtiger Punkt“, so Loichtl.

