Ukrainisches Honorarkonsulat in St. Pölten eröffnet

Seit Dezember gibt es in St. Pölten ein Honorarkonsulat für die Ukraine. Honorarkonsul Marc-Milo Lube ist ein Wiener Geschäftsmann, der auch in der Ukraine ein Beratungsbüro hat. Geplant war, Wirtschaftsförderung für die Ukraine zu betreiben. Dann überfiel Russland die Ukraine.

"Diese Form der Brutalität, die in der Ukraine passiert, hätte man nicht für möglich gehalten", sagt Lube nun bei der offiziellen Eröffnung. Er betont, dass das Honorarkonsulat für alle da sein soll: Für Wirtschaftstreibende aus der Ukraine und Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, die sich in der Ukraine betätigen wollen. Platz findet es derzeit in der Kanzlei Thum Weinrich Schwarz in der Josefstraße 13.

Als "Brückenbauer, der Völker zusammenbringt" bezeichnete der ukrainische Botschafter Vasyl Khymynets Lube bei der Eröffnung. Lube sei ein Geschäftsmann, der sich sowohl in Österreich als auch in der Ukraine gut auskennt. "Niederösterreich und Österreich haben ein enormes Potenzial", ist Khymynets überzeugt.

