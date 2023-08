Wirtschaft im Zentralraum fordert: „Es muss bald etwas getan werden“

Die Zeiten sind schwierige, weiß der St. Pöltner Wirtschaftskammer-Bezirksobmann Mario Burger. Auch für die Wirtschaft im Zentralraum. „Zwei Drittel der Unternehmen rechnen damit, dass sie in den nächsten zwölf Monaten Einbußen haben werden“, belegt Jürgen Sykora von der Außenstelle Purkersdorf. „Zehn Prozent der KMU in NÖ sehen laut Studie ihren Fortbestand gefährdet“, ergänzt Thomas Schlatte von der Außenstelle Klosterneuburg.

Ein Grund sind die weiter hohen Energiekosten. Hier gebe es dringenden Handlungsbedarf, sind sich die Wirtschaftskammer-Funktionäre aus dem Zentralraum einig. Hier will man Druck machen. Denn angekündigt worden ist der Energiezuschuss zwei schon im Dezember, angekommen sei bis jetzt nichts. Wegen der Energiekrise bleibe nichts übrig. Eine Photovoltaik-Anlage aufs Dach zu schrauben, lohne sich bei bestehenden Betrieben oft nicht, wenn das Gebäude adaptiert werden müsste.

Arbeitgeber müssen sich anders präsentieren

Es sind aktuell aber nicht nur die Energiepreise, die Sorgen bereiten. „Wir stecken in einer multiplen Krise“, schildert Burger. Die Nachwirkungen von Corona, die Inflation sowie der Arbeitskräftemangel machen den Unternehmen ebenso zu schaffen. Viele Arbeitskräfte haben sich in der Corona-Krise umorientiert. „Der Arbeitgeber muss sich jetzt anders verkaufen. Arbeitszeitmodelle müssen angepasst werden“, ist Christian Bauer von der Bezirksstelle Tulln überzeugt. Statt Work-Life-Balance gehe es für manche Richtung Life-Life-Balance, sieht der Klosterneuburger Thomas Schlatte oft verhärtete Fronten. Dabei würden Unternehmen oft auch gerne mehr zahlen. Wegen der Lohnnebenkosten würde aber von einer Lohnerhöhung kaum etwas ankommen. „Es muss ein Miteinander sein“, ist Schlatte überzeugt.

Im Zentralraum sind Arbeitskräfte in den Pflegeberufen, der Gastronomie und dem Handel rar. Im Bezirk Tulln sind auch schon Erntehelfer aus Thailand im Einsatz. In St. Pölten sind sonntags viele Lokale zu. Für Großveranstaltungen sind vielfach keine Leute zu organisieren. Wobei „jede Branche Probleme hat“, betont Markus Leopold von der Bezirksstelle Lilienfeld. NÖ-weit gibt es laut Kammer 45.000 offene Stellen.

Viele Betriebe setzen auf Lehrlinge. Aber auch hier gibt es Probleme, weiß Mario Burger. Nicht alle Lehrstellen können besetzt werden. „Die geburtenschwachen Jahrgänge können die Abgänge in die Pension nicht aufwiegen.“ Um überhaupt Lehrlinge zu bekommen, werde viel getan. Es gibt Imagekampagnen, auch für Eltern, Berufsorientierung, Tage der offenen Tür, Besuche in Schulen und Aktivitäten auf Social Media. Problem ist laut dem St. Pöltner auch das Ausbildungsniveau. „Früher war es hauptsächlich Mathe, jetzt sind es auch Deutsch und Rechtschreibung, bei denen es hapert.“ Social Skills und Durchhaltevermögen fehlen ebenso bei einigen. Entgegenwirken sollen etwa der Talente-Check, damit im Beruf auch die Talente genutzt werden, und die App „BO to Go“. Große Erfolge gibt es auch mit der Lehrstellenbörse, weiß Christian Bauer aus dem Tullner Bezirk zu berichten. Schwerpunktmäßig verbessern könne man sich mit „Skills up“ vom WIFI, wirbt Mario Burger.

Regionale Visionen und Aktionen

So unterschiedlich die Regionen aufgestellt sind, so variabel sind die Aktionen. „Sehr zerklüftet“ sieht der Purkersdorfer Außenstellenobmann den Zentralraum. In seiner Region seien 45 Prozent Gewerbe und Handel zuzuordnen, Industriebetriebe gebe es nur zehn. Auch in Klosterneuburg sind von 2.800 Betrieben nur neun Industriebetriebe. Eine gute Verkehrsanbindung an Wien treffe hier auf hohe Kaufkraft. Eine Sonderstellung sieht Christian Bauer überhaupt für den Tullner Bezirk. Dieser sei nahe Wien mit Bahn und Straße gut angebunden. „Viele Klein- und Mittelbetriebe bringen Stabilität. Der Trend zur Digitalisierung ist hier stark spürbar.“ Für Markus Leopold ist Lilienfeld nicht nur waldreichster Bezirk. Er habe eine hohe Dichte an Industrie, erfolgreich sei auch der (sanfte) Tourismus. „Und wir haben einige Hidden Champions.“ Den Bezirk St. Pölten sieht Mario Burger geprägt durch den Gegensatz von Stadt und Land. 14.000 Betriebe gebe es hier – ohne EPU: Gewerbe und Handel, Consulting sowie Industrie im Pielachtal und Traisental. „Die Landeshauptstadt ist auch Schul- und Universitätsstadt.“

Im Süden und Südwesten braucht es einen besseren Anschluss an den höherrangigen Verkehr, nennt Mario Burger etwas, für das man sich einsetze. Trotz Drucks durch Wohnbau ist es in Purkersdorf Ziel, Gewerbegebiete zu erhalten. In Klosterneuburg soll mit dem Stadtentwicklungskonzept 2030+ einem leeren Zentrum entgegengewirkt werden. Mit Industriellen-Vereinigung und Ecoplus wird für jede Region eine Vision erarbeitet, weiß Burger.

Unterstützt werden Betriebe sowie Unternehmerinnen und Unternehmer etwa mit Gründungs- oder Rechtsberatung. Die Energiekosten sind verstärkt Thema und immer häufiger auch Cyberangriffe, erklärt Mario Burger. Diese beträfen jetzt auch kleinere Betriebe. „Der finanzielle Schaden ist groß“, bestätigt sein Tullner Kollege. „Ist die Stimmung schlecht, steigen auch die Insolvenzen“, weiß Burger, dass diese ein größeres Thema werden. Jede Insolvenz habe aber unterschiedliche Gründe, oft sei es eine Kombination von Negativkomponenten. Auch die Nachfolgethematik spiele immer mehr eine Rolle, ergänzt Thomas Schlatte.

„Es gibt eine gewisse Zäsur“, stellt der St. Pöltner Bezirksstellenobmann Mario Burger fest. „Noch ist es aber nicht zu spät, um vieles abzufangen“, ist Jürgen Sykora von der Außenstelle Purkersdorf überzeugt. Es dürfe aber nicht bei Ankündigungspolitik bleiben.