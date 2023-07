Neues Empfangsbüro in St. Pölten eröffnet

Ein zusätzliches Service bietet sh Schebesta Wirtschaftstreuhand in der Landeshauptstadt. An der Rückseite des Hotel Metropol eröffnete das St. Pöltner Unternehmen ein Empfangsbüro. „Bei der Box beim Eingang hat man 24 Stunden pro Tag die Möglichkeit Belege einzuwerfen. die Box bietet Platz bis zu drei Ordner“, erklärt der geschäftsführende Gesellschafter Helmut Schebesta. Das neue Empfangsbüro sei ein wichtiger Schritt in die Zukunft und emögliche es dem Unternehmen noch näher an den Klientinnen und Klienten dran zu sein. Während der Öffnungszeiten können mit Unterstützung des Sekretariats auch Beläge eingescannt werden. Die unmittelbare Nähe zum Stammhaus in der Schreinergasse sei ein zusätzlicher Benefit des neuen Empfangsbüros. „Wir hoffen, dass es angenommen wird“, sagt Schebesta.

„Danke, dass sie der Innenstadt die Treue halten“

Bürgermeister Matthias Stadler beobachtet, dass es in der Innenstadt immer mehr Richtung Dienstleistung und Gastro geht. „Es ist erfreulich, wie sich die Geschäftslokale mit Dienstleistern füllen“, sagt er. Bald 50 Jahre ist die Firms SH in St. Pölten ansässig und hat rund 70 Mitarbeitende. „Danke, dass sie der Innenstadt die Treue halten und den Standort noch verstärkt haben“, sagt der Bürgermeister zu Schebesta.