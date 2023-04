Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen in St. Pölten

150 Vorträge und 13 interaktive Formate - auf diese Masse an Veranstaltungen kann die FH St. Pölten nach dem Österreichischen Forschungsforum der Fachhochschulen zurückschauen. Die Institution in der Landeshauptstadt organisierte das Riesenevent zum ersten Mal.

Schwerpunkte von Smart Farming bis zu Mobilität

Die sechs thematischen Tracks der Konferenz widmeten sich den Themen Gesellschaft, Regionen, Nachhaltigkeit, Technologie, Wirtschaft und Innovation sowie Talente. In den Panels wurden unter anderem European Universities vorgestellt. Eine davon, E³UDRES² - Engaged - European - Entrepreneurial University as Driver for European Smart and Sustainable Regions, koordiniert die FH St. Pölten. Andere Panels befassten sich unter anderem mit Data Science, Smart Farming, nachhaltiger Mobilität, sicherer künstlicher Intelligenz und mit Gesundheitsthemen.

Die Keynotes hielten John Edwards, Generalsekretär von EURASHE, der European Association of Institutions in Higher Education, zur Rolle von Fachhochschulen für „Smart Specialisation“ und Jens Schneider, Vizerektor der TU Darmstadt, der ab Oktober das Rektorat der TU Wien übernehmen wird, zum Thema „Regional bis global: Zur Gestaltung von integrativen Innovations-Ökosystemen um Universitäten und Hochschulen“.

Raum für Studierende und neues AI-Center

Unter dem Track „Connecting Talents. Forschung verbindet: Talente“ organisierte die FH St. Pölten einen Programmpunkt für Studierende zum Thema künstliche Intelligenz. So vielfältig wie das Thema selbst, so vielfältig sind auch die Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Die junge Generation an Wissenschafterinnen und Wissenschafter hatte in diesem Themenstrang die Möglichkeit, ihre Ideen und Forschungen zu präsentieren. Dieser Track wurde von Studierenden des Departments Informatik und Security der FH St. Pölten für Studierende organisiert.

Die FH St. Pölten stellte beim Forschungsforum außerdem ihr neues Center for Artificial Intelligence vor. Es vereint die an der FH vorhandene Expertise aus mehreren Disziplinen und entwickelt KI-Lösungen von den Grundlagen bis zur praktischen Anwendung. Geforscht und entwickelt wird im neuen Zentrum zu fünf Themenschwerpunkten: Human-Centered AI, Trustworthy AI, Multimedia AI, AI Engineering und AI Economics.

Harald Ludwig, Vizebürgermeister von St. Pölten, Jens Schneider, Vizerektor TU Darmstadt, Karim Khakzar, Präsident der Hochschule Fulda, Kurt Koleznik, Generalsekretär der Fachhochschule-Konferenz, Johann Haag, Geschäftsführer der FH St. Pölten, Ulrike Pommer, FHK-Präsidentin, Martin Polaschek, Bundeminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Hannes Raffaseder Geschäftsführer der FH St. Pölten, Gabriele Permoser, Leiterin FH-Service Forschung und Wissenstransfer der FH St. Pölten und Alois Frotschnig, Leiter des Kollegiums der FH St. Pölten beim Conference Dinner. Foto: FHSTP, Altphart Fabian

„Es zeigt die Exzellenz und die Vielfalt der angewandten Forschung an den österreichischen FHs und macht damit nicht nur wichtige Arbeiten sichtbar, die für Antworten auf gesellschaftliche Fragen und Lösungen für gesellschaftliche Probleme in den nächsten Jahrzehnten unverzichtbar sind, sondern unterstreicht auch die so wichtige Einheit von Lehre und Forschung sowie das große Potenzial von Wissenstransfer in enger Verbindung mit Gesellschaft, Wirtschaft und anderen Forschungspartnerinnen und -partnern aus ganz Europa“, sagt Hannes Raffaseder, Geschäftsführer der FH St. Pölten. Und er findet auch kritische Worte: „Vor dem Hintergrund dieser Leistungsschau ist es umso bedauerlicher, dass Bedeutung und Erfolg von Forschung an FHs im neuen Entwicklungs- und Finanzierungsplan des Bildungsministeriums in keiner Weise gewürdigt werden.“

Die Präsidentin der Fachhochschul-Konferenz Ulrike Prommer fand lobende Worte: „Die Begeisterung und die hohe Motivation der Forschenden und insbesondere der Nachwuchsforschenden, beeindruckt mich beim Forschungsforum jedes Jahr aufs Neue und erfüllt mich mit Stolz.“ Deshalb sei es auch so wichtig, „für diese vielen motivierten und engagierten Forschenden jene Rahmenbedingungen einzufordern, die sie verdienen“, so Prommer. Und sie wiederholte die Kritik von Raffaseder: „Dass aus dem aktuellen FH-Entwicklungs- und Finanzierungsplan hervorgeht, das BMBWF sei für Forschung nicht zuständig, ist vor diesem Hintergrund völlig inakzeptabel. Daher werden wir weiterhin für eine nachhaltige Finanzierung der Forschung, für attraktive Karriereperspektiven in der Forschung und für die damit verbundenen strukturellen Maßnahmen, wie die Einrichtung eigenständiger Doktoratsprogramme an Fachhochschulen, kämpfen.“

2024 wird das Forschungsforum der Österreichischen Fachhochschulen an der IMC Fachhochschule Krems stattfinden.

