Rund 50 Mitarbeiter verlieren ihren Job, das Unternehmen hat am Mittwoch das Frühwarnsystem des AMS informiert. Bereits am Donnerstag waren AMS- und Arbeiterkammer-Mitarbeiter vor Ort, um die Bediensteten mit wichtigen rechtlichen Informationen zu versorgen.

„Die sich verändernde Marktsituation in der Landwirtschaft, steigende Herstellkosten und der immer größer werdende Preiskampf in der produzierenden Landtechnikindustrie haben uns dazu veranlasst, die Strategie zu überdenken. Unser Ansatz war Premiumqualität zu produzieren, technische Innovationen zu implementieren und für höchste Kundenzufriedenheit zu sorgen“, erklärt Geschäftsführer Wolfgang W. Bruns. Die Erhaltung der Wertschöpfung in der Region, sowie die Schaffung von wertvollen Arbeitsplätzen bildete die zentrale Vision der Eigentümer. Bruns weiter: „Wir haben die Marke Kirchner wieder neu belebt und konnten seit unserer Neugründung 2015 jedes Jahr markante Umsatzsteigerungen im zweistelligen Prozentbereich verzeichnen. Aus unternehmerischer Sicht ist es trotzdem notwendig, Veränderungen für die Zukunft herbeizuführen, um die Nachhaltigkeit der Marke abzusichern. Darum haben wir uns auch zu diesem mutigen Schritt entschlossen, die Produktion von Neumaschinen einzustellen. Wir werden uns zukünftig nur noch auf die optimale Versorgung mit hochwertigen Ersatzteilen konzentrieren.“

Mehr dazu