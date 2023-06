Das Tierheim St. Pölten lädt am Wochenende zum Flohmarkt ein

Am Samstag und Sonntag findet in St. Pölten wieder ein Flohmarkt der besonderen Art statt: Er wird vom Tierheim in der Gutenbergstraße 26 veranstaltet, der Reinerlös kommt zur Gänze den Tieren in der Region zugute. Alleine im vergangenen Jahr betreute das Tierheim 1.200 Zwei- und Vierbeiner, weshalb es auf Spenden und Unterstützung angewiesen ist.

Die Besucherinnen und Besucher des Flohmarktes können sich jeweils zwischen 9 und 14 Uhr auf die Suche nach kleineren und größeren Besonderheiten machen. Es werden etwa Geschirr, Elektro- und Sportgeräte, Kleidung, Bücher, Spielzeug, Antikes und Kurioses angeboten. Zudem wird es eine kulinarische Versorgung geben.