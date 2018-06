2017 hat Alpenland 467 Wohneinheiten mit über 29.000 Quadratmeter Wohnfläche fertiggestellt und an Mieter übergeben. Darunter sind 68 Wohneinheiten in der Sparte „Betreutes Wohnen“ und 77 in der Sparte „Junges Wohnen“. Fast 100 Wohnungen wurden ins Eigentum überführt.

In St. Pölten errichtet die Genossenschaft aktuell 19 Wohnungen in Pottenbrunn, 46 an der Wiener Straße (Nachfolgeprojekt des Jungen Wohnen) und 54 in der Gerdinitschstraße.