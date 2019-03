150 Mio. Euro für "Leben am Fluss, Wohnen am Park" .

Die NOE Immobilien Development GmbH (NID) will die nach Angaben vom Mittwoch bisher größte private Immobilieninvestition in NÖ realisieren. In das Projekt "Leben am Fluss, Wohnen am Park" in der Rennbahnstraße in St. Pölten - jeweils nur etwa fünf Minuten Gehweg vom Bahnhof ebenso wie vom Regierungsviertel entfernt - sollen rund 150 Millionen Euro fließen.