Böheimkirchner Jugend auf Ideensuche für Zukunft

Was fehlt dir in deiner Gemeinde? Was müsste es geben oder gemacht werden, damit du dich wohler fühlst? Was gefällt dir woanders gut, was du dir auch in deiner Gemeinde wünschst? Was wäre ein cooles Angebot, das du nutzen würdest? Mit diesen und vielen anderen Fragen beschäftigten sich die jungen Teilnehmer beim LEADER-Workshop in Böheimkirchen. Ausgangspunkt für die Veranstaltung im Gemeindeamt waren die Ergebnisse der Jugendbefragung im Rahmen des Projektes JEP der LEADER-Region Elsbeere Wienerwald, an der knapp 200 Jugendliche aus Böheimkirchen und 85 aus Kirchstetten teilgenommen haben. Ziel ist es, Wünsche und Ideen für den Heimatort zu formulieren und auf Ortsplänen erste konkrete Umsetzungsideen zu verorten.

Weitere Ideen können per Link hochgeladen werden

Im nächsten Schritt soll in jeder Gemeinde der Region ein eigener Padlet-Link erstellt werden, um weitere Ideen zu sammeln. „Ein Padlet ist eine digitale Pinnwand, auf der Texte, Videos, Bilder, Sprachnachrichten oder Links unkompliziert und anonym hochgeladen werden können. Der Link soll unter den Jugendlichen verteilt werden, um in den kommenden Wochen damit zu arbeiten“, so LEADER-Geschäftsführerin Christina Gassner.

Im Mai treffen einander die teilnehmenden Personen zu einem Abschlussworkshop. Die Ideen sollen dann auch der Gemeindeführung vorgestellt werden. „Ab Juli öffnet ein Fördercall, der für Jugendprojekte vorgesehen ist und finanzielle Unterstützung bei diversen Vorhaben für Gemeinden, Unternehmen oder Vereine bieten soll“, so Gassner.

