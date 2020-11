Die Tür fällt zu, der Schlüssel ist in der Wohnung. Man selbst steht jedoch davor. So ein Missgeschick passierte einer St. Pöltnerin. Die 20-Jährige rief daraufhin eine Schlüsseldienst-Hotline an.

Man sagte ihr zu, es würde ein Mitarbeiter ihr zur Hilfe eilen. Kosten für den Service nannte man ihr nicht, trotz Nachfrage. Der besagte Servicetechniker war bald vor Ort. Auch er wollte ihr vorab keinen Preis für den Dienst nennen, öffnete aber in kürzester Zeit ihre Türe. Im Anschluss erhielt die Frau eine saftige Rechnung von 525 Euro. Da sie nicht so viel Bargeld zu Hause hatte, hinterließ ihr der Mann einen Erlagschein. Die Frau wurde misstrauisch und googelte das besagte Unternehmen.

Im Netz stieß sie auf Meldungen, dass auch schon andere Kunden Probleme mit diesem Hotline-Anbieter hatten. Sie erstattete Anzeige. Die Firma ist bereits mehrfach polizeilich bekannt und scheint nicht im österreichischen Gewerberegister auf. Die Polizei warnt daher vor unseriösen Anbietern und empfiehlt, auf bekannte, regionale Firmen zurückzugreifen.