Der St. Pöltner Bürgermeister Matthias Stadler schlägt die Verleihung der Ehrenbürgerschaft der niederösterreichischen Landeshauptstadt an Landeshauptmann a.D. Erwin Pröll vor und bringt in der nächsten Sitzung des Gemeinderates am 22. Oktober 2018 einen entsprechenden Antrag ein.

„Dr. Erwin Pröll hat die Entwicklung St. Pöltens zu einer vollwertigen Landeshauptstadt ganz wesentlich beeinflusst und mitgetragen. Seine Verdienste sind überaus vielfältig und wirken nachhaltig noch lange in die Zukunft nach. Mit der Verleihung der Ehrenbürgerschaft wollen wir seine Leistungen für St. Pölten entsprechend würdigen“, sagt der St. Pöltner Bürgermeister.

"Handschlagqualität und Visionär"

Stadler betont, dass die Zusammenarbeit stets sehr gut funktioniert habe: „Wir waren in vielen politischen Fragen nicht immer einer Meinung. Es ist uns aber über die Parteigrenzen hinweg gelungen auf sachlicher Ebene einen Konsens zu finden und gute Entscheidungen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und des Landes zu treffen. Pröll war in seiner Funktion geradlinig, da wusste man immer, wie man dran ist. Seine bekannte Handschlagqualität hat er auch in Belangen der Landeshauptstadt immer wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Einmal getroffene Vereinbarungen haben immer gehalten."

Pröll und Stadler setzten zahlreiche Projekte in St. Pölten gemeinsam um. | Josef Vorlaufer

Pröll habe es in seiner politischen Laufbahn geschickt verstanden, die Fäden zu ziehen und seine Visionen konsequent umzusetzen. All das zusammen habe zu einem guten und produktiven Arbeitsverhältnis geführt: "Die Errichtung der NV-Arena, der neuen Traisenbrücke für die Kerntangente Nord, die neue Park-& Ride Anlage am Hauptbahnhof, der Brücke über die B20 und die Leobersdorfer Bahn im Betriebsansiedelungsgebiet NOE Central oder das Haus der Geschichte sind nur einige wichtige, aber bei weiten nicht alle Projekte, die in seiner Ägide umgesetzt werden konnten."

Am Ende seiner Laufbahn habe er noch eine Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Land Niederösterreich, die viele Vorteile für St. Pölten bringe, auf den Weg gebracht sowie den Boden für die Entscheidung zur Bewerbung St. Pöltens als Kulturhauptstadt Europas 2024 bereitet.

Verleihung am 7. Dezember

Die Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Erwin Pröll wird am 7. Dezember 2018 in feierlichem Rahmen im Rathaus erfolgen. Die Ehrenbürgerschaft ist die höchste Auszeichnung, welche die Niederösterreichische Landeshauptstadt zu vergeben hat. „Wir verleihen die Ehrenbürgerschaft nur sehr selten an Persönlichkeiten, die sich in wirklich außergewöhnlicher Weise um St. Pölten verdient gemacht haben“, betont Stadler und verweist auf die Liste der bisherigen Ehrenbürger der Stadt.