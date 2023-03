Trommelwirbel und Applaus für Lilly Marie aus Karlstetten

Ein richtiger Sonnenschein ist Lilly Marie aus Karlstetten. Trotz ihrer Krankheit. Von Geburt an hat sie mit zystischer Fibrose – einer Stoffwechselerkrankung – zu kämpfen. Und dennoch will sie auf die Bühne. Den Herzenswunsch, einmal in einem Zirkus aufzutreten, hat ihr nun Zirkusdirektor Benjamin Spindler vom „Circus Safari“ gemeinsam mit Make-A-Wish Österreich erfüllt.

Mittendrin statt nur live dabei war Lilly Marie jetzt in der Manege. Vom Kostüm hatte sie eine klare Vorstellung, also durfte ein lila Glitzer-Kostüm mit rosa Strumpfhose nicht fehlen. „Und jetzt, Trommelwirbel und einen Riesen-Applaus für die bezaubernde Lilly Marie“, hieß es dann.

Lampenfieber hatte Lilly Marie definitiv nicht: Vom Kennenlernen des Zirkusteams über die Generalprobe mit den Clowns bis hin zum Auftritt vor Live-Publikum hat Lilly Marie grandioses Talent bewiesen.

