Mit der App zum Traumgeschenk: St. Pöltner Trio sorgt dafür

Der ewigen Suche nach dem passenden Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk wollte Edgar Wiefel ein Ende setzen. Er entwickelte daher mit dem St. Pöltner Softwareentwickler Martin Käfer und Datenbanktechniker Andreas Biebl die „Wunschbox-App“. Anwender können so ihre Wünsche in die App eintragen und mit ihrem Freundeskreis via Telefonbuch oder Facebook teilen.

„Aus eigenem Bedarf heraus ist vor zehn Jahren die Idee entstanden, das Schenken perfektionieren zu wollen“, erzählt Erfinder Edgar Wiefel. Mit wenig Aufwand das Lieblingsgeschenk für seine Liebsten finden zu können, war die Intention dahinter. Wichtig war ihm die einfache Handhabe der App, „damit Zehnjährige und auch 80-Jährige gerne die Anwendung nutzen“.

Bei einem Treffen für Gründerinnen und Gründer fanden die drei Unternehmer vor zwei Jahren zusammen und starteten ihr Start-up. „Seit Ende Oktober ist unsere ‚Wunschbox-App‘ für Apple- und Android-Geräte kostenlos verfügbar“, berichtet Entwickler Martin Käfer stolz.

Einzigartig an der Applikation ist ihre Vielfalt, sind sich alle drei einig: Neben 500 vorgeschlagenen Geschenkideen lassen sich zudem Wunschlisten aller Online-Shops einbinden. Auch individuelle Vorlieben seien zum Eintragen vorgesehen. Erdäpfel vom regionalen Bauernladen sollen auf der Wunschliste ebenso Platz finden wie ein gemeinsamer Spaziergang.

Auch den Nachhaltigkeitsaspekt berücksichtigt die Plattform indirekt: „Denn wer die App verwendet und darin das passende Geschenk findet, erspart sich viel Stress und den anschließenden Umtausch.“

