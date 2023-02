Stunde der Wintervögel: Spatz überholt Kohlmeise in St. Pölten

Die St. Pöltner und St. Pöltnerinnen haben bei der Stunde der Wintervögel wieder fleißig an den Futterhäuschen gezählt. Bereits zum 14. Mal organisierte die Vogelschutz-Organisation Birdlife die Zählung.

Sieger war dieses Jahr der Haussperling. Gemeinsam mit dem Feldsperling, der Platz zwei belegte, verdrängten die Spatzen den Vorjahressieger, die Kohlmeise, auf Platz drei. Niederösterreichweit konnte die Kohlmeise das Siegespodest jedoch verteidigen. Seit Beginn der winterlichen Zählungen machen sich diese drei Arten österreichweit das „Siegerstockerl“ untereinander aus.

607 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zählten in St. Pölten in 448 Gärten 11.376 Vögel, das entspricht 25,39 Vögeln pro Garten. Auch das Museum NÖ zählte im Museumsgarten. Dort waren an die neun Arten zu beobachten. Besonders markant war dort das Auftreten der Lachmöwe, die es in St. Pölten nicht in das Ranking der häufigsten Arten geschafft hat.

Im Schnitt der letzten drei Jahre zählten Naturbegeisterte in der Landeshauptstadt 27,14 Vögel pro Garten. Heuer also um fast zwei weniger als im Schnitt. Österreichweit ist laut Birdlife die Verringerung der Vögel noch stärker. Die Vogelschutzorganisation vermutet, dass der falsche Frühling zu Jahresbeginn für dieses veränderte Vogelverhalten im Winter verantwortlich ist.

„Die Vögel waren am Zählwochenende witterungsgünstige Selbstversorger“, führt Birdlife-Geschäftsführer Gábor Wichmann aus. Es sei ausreichend natürliche Nahrung vorhanden, weil wichtige Nahrungsbäume wie Fichten und Buchen im Herbst viele Früchte ausbildeten, die zu Jahresbeginn kaum von Eis oder Schnee bedeckt waren. „Aufgrund der Klimaerwärmung häufen sich in den letzten zehn Jahren derartige Mastjahre“, so Wichmann.

