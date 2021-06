Es war eine stürmische Nacht im Bezirk St. Pölten-Land und in den Nachbarbezirken. Das merkten die Mitarbeiter der Feuerwehr-Bereichsalarmzentrale in der Landeshauptstadt. Diese nimmt die Notrufe aus St. Pölten-Stadt, St. Pölten-Land und Lilienfeld entgegen.

"In zwei Stunden wurden 40 Einsätze alarmiert, dutzende Notrufe aufgenommen und an die zuständigen Feuerwehren weitergeleitet", schildert Feuerwehrsprecher Kevin Luger.

Die heftigen Windböen rissen Bäume aus, die von Fahrbahnen entfernt werden mussten. In Maria Anzbach stürzte sogar ein Baum auf das Dach eines Haues. In St. Margarethen an der Sierning entfachte eine Windböe ein Sonnwendfeuer erneut. In der Landeshauptstadt selbst gab es lediglich zwei Sturmeinsätze. Stadt und Bezirk blieben aber von größeren Schäden weitgehend verschont.

In der Feuerwehrzentrale in der Goldegger Straße ist die Mannschaft gewappnet. "Für Großschadensfälle und vorhergesagte Unwetterlagen sind zusätzlich zum Telefondienst weitere freiwillige Mitglieder in Bereitschaft, oder, so wie gestern, auch im Einsatz. Dadurch wird gewährleistet, dass die Feuerwehren immer schnellstmöglich alarmiert werden können. Jeder Notruf kann dann individuell und in der optimalsten Zeit bearbeitet werden", informiert Luger.