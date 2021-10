Seit 128 Jahren wird die Temperatur in der Landeshauptstadt aufgezeichnet. Der heurige September liegt mit einer Durchschnittstemperatur von 16 Grad auf Platz 16. „Der September weist anders als die anderen Monate kaum einen Trend auf. Die Septembermonate der letzten vier Jahre waren aber auf ähnlichem Niveau“, erklärt Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Höchst- und Tiefsttemperatur wurden am 9. September mit 28,1 Grad und 7,9 Grad gemessen. „Der starke Gradient kommt zustande, weil die Luft trocken und der Himmel wolkenlos war“, sagt Orlik.

Der wolkenlose Himmel brachte ein sattes Plus von 15 Prozent bei den Sonnenstunden. „Besonders die erste Monatshälfte war sehr sonnig. Im Schnitt kamen die Tage auf zehn Sonnenstunden“, so der ZAMG-Klimatologe. Der Niederschlag blieb um 71 Prozent hinter dem Schnitt. Weil Juli und August regenreich waren und sich die Vegetation zurückzieht, sei das aber nicht so tragisch.