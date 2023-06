„Magische Zehn“ bezaubern zum 55. Geburtstag am Wasser

Seit 55 Jahren verzaubern „Die Magischen Zehn“ ihr Publikum. Anlässlich dieses Jubiläums lädt Niederösterreichs einziger Zauberklub zu einer Schifffahrt der besonderen Art. Am Samstag, den 10. Juni, bekommen die Gäste beim „Magic Dinner - Magische Wachau“ ein Vier-Gänge-Menü und allerlei Tricks aufgetischt. Denn zwischen den Gängen unterhalten Mitglieder des Klubs und geladene Zaubergrößen mit Tisch- und Salonmagie.

Ein bewährtes Konzept, nicht zum ersten Mal feiert der Verein auf diese Weise. Zum 40-Jahr-Jubiläum veranstalteten die Mitglieder einen Kongress im Festspielhaus - zu dem sich sogar Siegfried von „Siegfried und Roy“ einlud. „Er hat uns angerufen, und er war so normal wie Du und Ich“, erzählt Herbert Dvoracek, Mitglied erster Stunde.

1968 haben sich zehn Männer aus St. Pölten und Krems zusammengefunden und den Verein gegründet. Seither sind sie kontinuierlich gewachsen, 22 Mitglieder zählen „Die Magischen Zehn“ zurzeit. „Es wäre ja traurig, wenn sich die Zahl innerhalb von 55 Jahren nicht vergrößert“, schmunzelt Dvoracek.

„Von Ankunft bis zum Aussteigen wird einem nicht fad“

Immer wieder würden Interessierte vorbeischauen, es sei ein Kommen und Gehen, erzählt der jetzige Präsident Peter Schlögel. Der bekannteste Künstler, der aus den „Magischen Zehn“ hervorging, ist wohl Thommy Ten. Doch auch sonst kann der Verein mit vielen erfolgreichen Magierinnen und Magiern aufwarten.

Mitglied Hermann Rauschmayr, der auch beim Abend in der Wachau auftritt, kann die Magie immer mehr zum Beruf machen, erzählen beide. Zur „Zauberhaften Wachau“ faszinieren auch geladene Gäste, beispielsweise Alexander Schneller vom Circus Pikard oder Franziska Kronsteiner. Frauen würden generell immer mehr Nachkommen, auch die „Magischen Zehn“ haben bereits weibliche Mitglieder.

„Von der Ankunft bis zum Aussteigen wird einem nicht fad“, verspricht Präsident Schlögl. Eine Anmeldung für die wilde Fahrt ist noch möglich, einige Plätze sind noch frei: www.diemagischezehn.at/wachau oder unter 0660 8129224

Treffpunkt ist bei der Schiffstation Krems/Stein ab 17.30 Uhr, ab 19 Uhr geht es los und um 23 Uhr wird wieder angelegt. Aber schon vor der Abfahrt bespaßen die Zauberkünstler die Gäste: „Es gibt schon am Steg Programm, damit die Leute in die richtige Stimmung kommen“, erklärt der St. Pöltner Dvoracek. Die Faszination an der Magie sei in den vergangenen 55 Jahren nicht zurückgegangen: „Die Leute lassen sich immer noch gerne verzaubern.“