Reichlich Magie herrschte auf der Kulturbühne in St. Pölten

Die „Queen of Hearts“ alias Franziska Kronsteiner und „Der Eduard“ alias Hermann Rauschmayr verzauberten im wahrsten Sinne des Wortes ihre Gäste auf der frei:raum-Bühne. Bei der St. Pölten-Premiere präsentierten sie ihre „etwas schräge Show“. Das abendfüllende Programm für Erwachsene führte in vergangene Zeiten.

Zuseherinnen und Zuseher wurden mit spannenden Erzählungen und inszenierten Zaubertricks in eine Magiewelt entführt. Dabei zeigte die „Queen of Hearts“ auch Künste mit ihrer Zeitmaschine. „Der Eduard“ schlüpfte dafür in die Rolle der Assistentin „Horst“. Mit reichlich Humor nahm das Zauber-Paar Geschlechterrollen auf die Schippe und sorgte für Begeisterung beim Publikum. Der ein oder andere Gast wurde sogar live „verzaubert“.

Weitere Termine und Infos gibt es unter www.queen-of-hearts.at und www.der-eduard.at.