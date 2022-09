Abtransport ins Ungewisse: Schulprojekt in Viehofen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Um das Unbegreifliche begreiflich zu machen, muss man es nicht immer direkt zeigen. Der neue Film von Anita Lackenberger mit den Jugendlichen der Mittelschule Viehofen beschäftigt sich mit dem dunklen Schicksal von Menschen mit Behinderungen im Zweiten Weltkrieg.

Aber „Der Wert des Lebens“ zeigt nicht die schrecklichen Bilder von Mord, Sterilisierung und anderen unbegreiflichen Dingen. Stattdessen wirft der Film ein Schlaglicht auf die Auflösung des „Taubstummeninstituts“ in St. Pölten und damit „die Auflösung einer Gemeinschaft“, erzählt Lackenberger. Immer nur in Szenen, die für die Kinder auch bewältigbar waren.

Zwei Monate nach dem Anschluss 1938 wird die Schule in der Klostergasse geschlossen und die Kinder werden abtransportiert. Der Film zeigt ihren Alltag und den Moment, der ihn für immer zerstören sollte: In den frühen Morgenstunden werden sie geweckt, haben kaum Zeit, das Notwendigste zu packen und sich von den Schwestern zu verabschieden.

Lackenberger hat versucht, ihre Geschichten nach dem Abtransport nachzuzeichnen, aber „sie kommen nach Lainz und dann verschwinden sie“. Wenige Biografien lassen sich rekonstruieren.

In Vorbereitung auf den Film haben sich die Jugendlichen nicht nur mit der Historie auseinandergesetzt, sondern auch mit Gehörlosigkeit. Der Film ist der erste in einer Trilogie über das Thema. Gedreht wurde auf Schloss Ochsenburg und direkt im ehemaligen Gebäude des Taubstummeninstituts in der Klostergasse 15.

Premiere ist Donnerstag, 22. September, um 18.30 Uhr im Hollywood Megaplex.

