St. Pölten unter dem Hakenkreuz: Gedenken an „Anschluss“ Österreichs

Der „Anschluss“ am 11. März 1938 veränderte das Leben der Menschen auch in St. Pölten und der Region nachhaltig. Über die Auswirkungen für die jüdische Bevölkerung rund um dieses einschneidende Ereignis erinnerten die Mitglieder des Instituts für Jüdische Geschichte Österreichs (INJOEST) mit neuen Erkenntnissen.

Im Zuge der Machtübernahme in Österreich reiste Adolf Hitler mit seiner Gefolgschaft im Triumphzug auch durch St. Pölten. Historiker Philipp Mettauer führte dem Publikum einen bisher unveröffentlichten Film vor, der den Einzug der Deutschen Truppen und die euphorisch jubelnden Menschen in der Innenstadt zeigte.

In einem endlos scheinenden Tross fuhren motorisierte Verbände gegen Mittag durch die Stadt, bis der Führer selbst den Schaulustigen zuwinkte. Wehrmachtsangehörige, Polizisten, Angehörige der Luftwaffe, Postbusse, Motorradstaffeln, SS-Verbände und Vertreter des Nationalsozialistischen Kraftfahrkorps (NSKK) wurden bejubelt und beklatscht. Doch es waren nicht nur Deutsche, die beim Einmarsch durch die Stadt zogen. Auch österreichische Nationalsozialisten marschierten in Zivil, dafür aber mit Hakenkreuzbinden, mit und sorgten schon im Vorfeld mit Gewalt und Vernaderung für einen reibungslosen Ablauf der Machtübernahme.

Im Hotel Pittner kehrte Adolf Hitler schließlich ein, um mit den SA-Angehörigen zu Mittag zu essen. Bei dieser Gelegenheit zeigte er sich den St. Pöltnern am Fenster in der Kremsergasse. Doch nicht alle jubelten. Vor allem jüdische Mitbürger bekamen sogleich den Rassen-Hass der Nationalsozialisten zu spüren. „Geschäfte und Besitztümer wurden „arisiert“ und damit schlichtweg gestohlen oder geraubt“, sagte Philipp Mettauer im Vortrag.

Langjährige Beschäftigung mit Auswirkungen des „Anschlusses“

Die Historikerinnen und Historiker des INJOEST beschäftigten sich vor allem mit den Auswirkungen des „Anschlusses“ auf die Juden und Jüdinnen der Region. Schon vor dem März 1938 war das Leben für die jüdische Bevölkerung kein leichtes. Sie war ständig mit verschiedensten Anfeindungen und Separationen konfrontiert, wie Wissenschafterin Merle Bieber anhand des „Sommerfrische Antisemitismus“ erklärte. Jüdischen Gläubigen waren beispielsweise die Mitgliedschaft in mehreren Alpenvereinen sowie der Zutritt zu den Schutzhütten in den Bergen verwehrt. Dabei zeigte sich die Israelitische Kultusgemeinde sehr patriotisch und riet ihren Mitgliedern, den Urlaub im Heimatland zu verbringen.

Auch das Tragen von Trachten erfreut sich im jüdischen Bürgertum großer Beliebtheit. „Das war den Nationalisten ein Dorn im Auge, denn man versuchte die Juden auszugrenzen und als anders zu stigmatisieren“, so Merle Bieber. Mancherorts wurde daher ein Trachtenverbot für Juden erlassen oder mit „arischer Sommerfrische“ geworben, indem nichtchristliche Menschen ausgegrenzt wurden.

Durch den Druck der Hetze, der aggressiven Ausgrenzung und ständiger Übergriffe sahen viele Juden nach den Märztagen 1938 kaum mehr einen Ausweg. So manche begingen gar Suizid.

