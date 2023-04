Erika Freeman: „Das ganze Leben ist ein Mazel“

Mit nur zwölf Jahren floh die Jüdin Erika Freeman, heute 95, vor den Nazis aus Österreich in die USA. Dort studierte sie Psychologie und arbeitete als Psychoanalytikerin mit Hollywood-Stars wie Marilyn Monroe, Marlon Brando und Barbra Streisand. Im Museum Niederösterreich ließ sie, im Rahmen des Zeitzeuginnen-Forums „Erzählte Geschichte“, ihr bewegtes Leben Revue passieren.

Humorvolle wie berührende Anekdoten erzählte sie den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ihr Vater war bereits vor ihrer Flucht in einem Konzentrationslager, er sei dort verstorben, hatte man ihr gesagt. Doch in New York, am Broadway, fanden sich die beiden rein zufällig wieder. „Wie kann man da nicht an Wunder glauben?“, meint Freeman. Ihre Verwandten in Amerika schickten sie auf ein Internat. Dort brillierte sie, schloss die High School vorzeitig ab und begann schon mit 16 zu studieren. Sie begann auch sich politisch zu engagieren: Gemeinsam mit der Unterstützung vieler bekannter Frauen, von Rosalynn Carter bis Hillary Clinton, bekämpfte sie erfolgreich eine Resolution der ersten UNO-Weltfrauenkonferenz, die Zionismus mit Rassismus gleichsetzte. „Ich wollte die Welt retten“, so Freeman.

Ein Leben lang voll Lebensfreude

Ein Blatt vor den Mund nahm sich Freeman nie. Eine Zeit lang war sie als Beraterin von Kardinal König tätig. Im Museum NÖ erinnert sie sich: „Einmal hab ich zu ihm gesagt: Wenn wir Juden euch versprechen, dass wir nie wieder einen Jesus Christus auf die Welt bringen, verzeiht ihr uns dann den ersten?“ Der Kardinal hatte jedoch Humor und schätzte ihre Einblicke.

Einen Namen machte sie sich jedoch als Psychoanalytikerin. In ihrer Arbeit legt sie viel Wert auf die Einzigartigkeit jeder Person: „Man muss ein bisschen meschugge sein, um nicht blöd zu werden.“ Auch heute noch, mit 95 Jahren, betreut sie Patientinnen und Patienten. Auch, wenn sie viele schreckliche Dinge erlebt hat, hat Freeman ihre Zuversicht und ihre Lebensfreude nie verloren. Religion und das Vertrauen in Gott spielt in ihrem Leben eine große Rolle. „Das ganze Leben ist ein Mazel“, sagt sie. „Mazel“ ist Jiddisch und bedeutet so viel wie „Glück“ oder „Segen“.

Ute Maurnböck-Mosser, Erika Freeman und wissenschaftlicher Leiter vom Haus der Geschichte Christian Rapp. Foto: Katharina Schrefl

Weisheiten für das Publikum

Nach dem Gespräch mit Ute Maurnböck-Mosser durfte auch das Publikum noch Fragen an Erika Freeman stellen. „Was ist der Sinn des Lebens?“, „Was bedeutet Religion für Sie“ und „Kann man die österreichischen Politiker noch therapieren?“ wollten Zuhörerinnen und Zuhörer wissen. Auf die letzte Frage antwortete Freeman diplomatisch „Wir sind alle Kinder Gottes.“

Was sie dem Publikum mit auf den Weg geben wollte: Angst ist der Feind, der Hass schürt. Freude dagegen ist ansteckend. Freude, Jubel und Liebe werden mehr, wenn man sie teilt.

